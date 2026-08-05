Sorical annuncia una riduzione temporanea delle portate idriche immesse nella rete di distribuzione di Crotone. L’intervento, programmato nella serata di giovedì 6 agosto, servirà a consentire il recupero del livello dei serbatoi e migliorare la disponibilità dell’acqua nei giorni successivi. Possibili disagi per alcune zone della città tra le 23 e le 8 del mattino seguente.

Crotone, intervento sulla rete idrica: ecco quando saranno possibili disagi

La società Sorical comunica che, dalle ore 23:00 di giovedì 6 agosto fino alle ore 8:00 di venerdì 7 agosto, potrebbero verificarsi sospensioni dell’erogazione idrica o riduzioni della pressione dell’acqua in diverse aree di Crotone.

La misura si rende necessaria per permettere il recupero dei livelli di riempimento dei serbatoi e garantire una distribuzione più equilibrata nelle giornate successive.

L’intervento rientra nelle attività di gestione della rete idrica e punta a prevenire criticità legate alla disponibilità della risorsa. Sorical invita i cittadini interessati a tenere conto della possibile variazione del servizio durante la fascia oraria indicata e ringrazia la popolazione per la collaborazione.

Zone interessate dalla riduzione dell’acqua a Crotone: l’elenco completo

Le possibili sospensioni o riduzioni della pressione riguarderanno numerose zone della città. Tra le aree coinvolte figurano Via Cutro, Fondo Gesù, Borgata San Francesco, Via Vittorio Veneto e traverse, Via Torino, Piazza Pitagora, Via Poggioreale e traverse, Corso Messina e traverse, Via Cristoforo Colombo e Via Interna Marina.

Nell’elenco comunicato da Sorical rientrano anche Via Regina Margherita, Via Acquabona, Quartiere Gabelluccia, Via IV Novembre, Poggio Pudano, Centro Storico, Via Risorgimento, Discesa Fosso e Piazza Mercato. I cittadini delle zone interessate potranno quindi registrare temporanei cali di pressione o interruzioni del servizio.

Sorical ai cittadini: “Grazie per la collaborazione durante l’intervento”

L’azienda che gestisce il servizio idrico ha comunicato le attività con l’obiettivo di informare preventivamente la cittadinanza e ridurre i disagi. La riduzione delle portate rappresenta infatti un intervento tecnico finalizzato a ristabilire una maggiore efficienza del sistema di distribuzione.