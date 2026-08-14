La Guardia di Finanza di Udine e Pordenone ha destinato beni sequestrati per oltre mezzo milione di euro alla Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia e alla Protezione Civile del Lazio. Questi materiali, che includono camion, generatori elettrici, muletti, derrate alimentari e articoli per la persona, provengono da una fabbrica clandestina di sigarette sequestrata a Spilimbergo lo scorso maggio. L'operazione, avvenuta su autorizzazione giudiziaria, ha permesso di recuperare risorse impiegate nello stabilimento illecito, dove operavano clandestinamente quaranta persone.

L'impiego dei beni per soccorsi e attività sociali

I veicoli sequestrati sono stati affidati alla Protezione Civile del Lazio per supportare gli interventi in caso di calamità ed emergenze. Alimenti, beni di prima necessità, materassi e coperte sono stati donati alla Croce Rossa Fvg, che li utilizzerà per le sue attività di soccorso e i servizi sociali. Questa donazione converte risorse provenienti da attività illecite in strumenti utili per la collettività e la gestione delle emergenze.

Il modello virtuoso della gestione dei beni sottratti alla criminalità

Le donazioni di beni sequestrati da parte della Guardia di Finanza rappresentano un modello virtuoso nella gestione delle risorse sottratte alla criminalità.

Un esempio analogo a Udine ha visto la consegna alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco di oltre 400.000 litri di gasolio e diversi mezzi pesanti, tra cui trattori stradali e rimorchi. Questi beni provenivano da sequestri di prodotti energetici introdotti illegalmente. Il valore complessivo di tali donazioni può superare il milione di euro, contribuendo a ridurre i costi di gestione degli enti impegnati nel soccorso e nella sicurezza pubblica.

Tali operazioni, sempre autorizzate dalle autorità giudiziarie competenti, impediscono la commercializzazione di prodotti sottratti all’imposizione fiscale e la distribuzione da parte di soggetti non autorizzati. Generano benefici concreti per la sicurezza e l’efficienza delle attività di emergenza, rafforzandola capacità di intervento delle istituzioni a tutela dei cittadini.