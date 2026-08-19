Elisa Rao, 58 anni e originaria della provincia di Palermo, rappresenta l'unica suora eremita della provincia di Trapani. La sua vita solitaria si svolge sull'altopiano di contrada Musita a Salemi, a circa 700 metri di altezza, in un magazzino rurale trasformato nell'eremo San Charles de Foucauld. Da questa posizione privilegiata, è possibile ammirare le isole Egadi e, nelle giornate di chiara visibilità, persino la sagoma di Pantelleria. L'eremo è un luogo profondamente isolato, raggiungibile unicamente attraverso una strada sterrata che culmina in una ripida salita.

Suor Elisa ha intrapreso il suo percorso di vita eremitica nel 2020, pronunciando la professione nelle mani del vescovo di Grosseto-Pitigliano-Sovana-Orbetello e vivendo inizialmente a Borgo Cellena. La sua successiva scelta è stata quella di fare ritorno in Sicilia, una terra che, come sottolinea, ha una ricca storia legata alla presenza di santi eremiti. Nella Diocesi di Mazara del Vallo, è stata accolta dal vescovo Angelo Giurdanella. Dopo aver dedicato trentatré anni alla vita francescana, nel 2020 ha percepito una nuova e profonda chiamata interiore: “Il Signore è tornato a bussare alla porta del mio cuore chiedendomi di vivere in maggiore intimità con lui”.

La quotidianità nell'eremo

L'eremo, un antico magazzino di pietra, è stato messo a disposizione da don Salvatore Cipri.

Qui, suor Elisa conduce un'esistenza improntata alla semplicità e alla contemplazione. La sua casa è priva di televisione, riscaldata da una stufa a legna durante l'inverno, e le sue giornate sono scandite da un'alternanza di preghiera e lavoro manuale. Si dedica con cura all'orto e alla creazione di icone cristiane utilizzando un pantografo. Condivide la sua dimora con due gatti e vive grazie alla generosità di chi la sostiene, ricevendo beni di prima necessità, acqua e prodotti di stagione. “Qui vivo di provvidenza – racconta suor Elisa – c'è chi mi porta beni di prima necessità, l'acqua, prodotti di stagione che poi cucino”.

L'eremo dista quasi un chilometro dalle prime abitazioni di contrada Pusillesi.

L'automobile di suor Elisa, parcheggiata e protetta da un telo, viene utilizzata esclusivamente per recarsi in parrocchia la domenica mattina. Durante i mesi invernali, le condizioni meteorologiche possono rendere la strada impraticabile, causando l'isolamento di suor Elisa per diversi giorni. “Con le temperature più rigide d'inverno e le piogge l'eremo diventa più difficile da raggiungere – racconta – la strada si fa impraticabile e rimango isolata, spesso, per tanti giorni”. Nonostante le difficoltà, la suora afferma di non provare paura, sentendo sempre la presenza del Signore al suo fianco.

La tradizione eremitica in Italia

La scelta di vita di suor Elisa si inserisce in una lunga e significativa tradizione eremitica presente nel panorama italiano, come testimoniato da altre figure di donne che hanno abbracciato questa vocazione.

Un esempio notevole è suor Teresa Bertoncello, originaria di Padova, che ha trascorso 45 anni in eremitaggio tra le montagne sopra Monteluco di Spoleto. Anche suor Teresa ha vissuto una vita di preghiera, isolamento e lavoro manuale, accogliendo occasionalmente visitatori per momenti di dialogo e spiritualità. Queste esperienze evidenziano la persistenza di una tradizione di vita eremitica femminile, caratterizzata dalla ricerca del silenzio, della preghiera e di una profonda comunione con la natura e la spiritualità.

Suor Elisa, che ogni mattina si alza intorno alle cinque e si ritira presto la sera, riceve occasionalmente visite di persone che salgono all'eremo per dialogare con lei. Considera questi incontri come preziose opportunità di comunione spirituale e di riflessione personale: “Un'opportunità per chi vuole dedicare del tempo per sé stesso, perché gli eremi sono oasi di incontro e di comunione con Dio”.