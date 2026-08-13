Venezia, 13 agosto 2026 – Un delfino è stato avvistato nel Canal Grande questa mattina, generando entusiasmo tra turisti e residenti. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha diffuso un video dell'avvistamento sui social, richiamando alla massima attenzione chi naviga nelle acque del centro storico. La priorità è tutelarne l'incolumità dell'esemplare.

Non è stato possibile stabilire se l'esemplare avvistato sia Nane, il delfino che nei mesi scorsi ha frequentato il Bacino di San Marco, o un altro. Le numerose segnalazioni rendono ancora più importante mantenere alta l'attenzione durante la navigazione, data la peculiarità dell'ambiente e la presenza dell'animale.

L'Appello del Sindaco alla Responsabilità

«La presenza di un delfino in Canal Grande richiama tutti a un comportamento responsabile», ha dichiarato il sindaco Venturini. «In questo momento la priorità è tutelare la sua incolumità. Chiedo a chi naviga di prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree in cui viene segnalata la presenza dell'animale». Il suo monito evidenzia l'importanza di agire con cautela per garantire la sicurezza del cetaceo.

Il Contesto degli Avvistamenti nella Laguna

L'avvistamento odierno si inserisce in un quadro di precedenti presenze di cetacei. Un giovane delfino, soprannominato Mimmo o Nane, era entrato in laguna a fine giugno 2025. Da allora, è stato oggetto di costante monitoraggio da parte del Cetacean strandings Emergency Response Team (CERT) dell’Università di Padova, in collaborazione con il Comune di Venezia e il Museo di Storia Naturale di Venezia. La sua frequentazione del Bacino di San Marco per diversi mesi ha già abituato esperti e cittadini a questi incontri.