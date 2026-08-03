La città di Campobasso continua a confrontarsi con un persistente declino demografico. I dati più recenti, aggiornati al primo gennaio 2025, rivelano che la popolazione del capoluogo molisano si è attestata a 48.080 unità. Questo numero conferma una tendenza negativa che si protrae da diversi anni, evidenziando una progressiva e costante perdita di abitanti che incide profondamente sul tessuto sociale ed economico della comunità.

Il quadro demografico: numeri e cause del calo

L'analisi comparativa degli ultimi anni mostra chiaramente questa diminuzione.

Nel 2024, i residenti erano 48.375, mentre nel 2023 la popolazione contava 48.600 persone. Sebbene la riduzione annuale possa sembrare contenuta in termini assoluti, la sua continuità rappresenta un fattore di notevole preoccupazione. Il calo demografico interessa tutte le fasce d'età, ma si osserva una riduzione particolarmente significativa tra i giovani e le famiglie, fondamentali per il ricambio generazionale. Le ragioni principali di questa dinamica si identificano nella denatalità e nell'emigrazione, con un flusso costante di cittadini che si trasferiscono verso altre regioni o all'estero, spesso in cerca di migliori opportunità.

Le implicazioni per il territorio e le risposte istituzionali

Il progressivo calo demografico costituisce una delle sfide più urgenti per l'amministrazione comunale di Campobasso e per l'intero Molise. La città si trova a gestire le conseguenze di una progressiva riduzione della popolazione attiva, con ripercussioni sul mercato del lavoro e sulla sostenibilità dei servizi. A ciò si aggiunge un invecchiamento complessivo degli abitanti, che modifica le esigenze della comunità. La diminuzione dei residenti ha anche un impatto diretto sulle finanze locali, comportando una riduzione delle risorse economiche a disposizione del Comune. Questa situazione limita la capacità dell'ente di investire in infrastrutture e progetti di sviluppo.

Di fronte a questo scenario, le istituzioni locali sono attivamente impegnate nell'analisi approfondita delle cause e nella ricerca e implementazione di soluzioni strategiche volte a invertire la tendenza e a promuovere l'attrazione di nuovi residenti.