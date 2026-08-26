Un detenuto è evaso nella serata del 25 agosto 2026 dalla casa di reclusione di Augusta, in provincia di Siracusa. L'uomo, che si trovava nel settore di alta sicurezza della struttura, sarebbe detenuto per reati legati al traffico di droga. L'allarme è scattato intorno alle 21:30, innescando immediatamente le ricerche da parte di tutte le forze dell'ordine. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle modalità dell'evasione, mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze che hanno permesso al detenuto di fuggire dal penitenziario.

Le reazioni e le criticità del sistema carcerario

La vicenda ha subito generato reazioni significative. La procuratrice capo di Siracusa, Sabrina Gambino, ha commentato l'accaduto definendolo l'ennesima dimostrazione di una crisi di sistema che affligge le strutture carcerarie. Anche Nello Bongiovanni, ex sindacalista della Polizia Penitenziaria, è intervenuto sull'episodio, qualificandolo come un fatto di estrema gravità. Bongiovanni ha espresso la sua preoccupazione affermando che "le carceri sono nelle mani dei detenuti", e ha sollecitato un cambio di passo urgente nella gestione del sistema penitenziario italiano. Nel frattempo, le forze dell’ordine proseguono incessantemente le ricerche del fuggitivo e le indagini per delineare con precisione tempi e modalità dell’evasione.

Il detenuto ricercato e il contesto del carcere di Augusta

Il carcere di Augusta, una delle principali strutture penitenziarie della Sicilia, è dotato di un settore specificamente dedicato ai detenuti sottoposti a regimi di alta sicurezza. Secondo le prime informazioni, il detenuto evaso sarebbe il trentottenne messinese Marco D’Angelo. Il suo nome coincide con quello di uno degli imputati di spicco dell'operazione antidroga "Doppia Sponda", condotta nel 2017, nella quale gli investigatori gli attribuirono un ruolo centrale in un'organizzazione attiva nelle piazze di spaccio della zona sud di Messina. È fondamentale precisare, tuttavia, che la sua completa identificazione e la sua attuale posizione giudiziaria attendono ancora una conferma ufficiale.

La struttura di Augusta è sotto la gestione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e ospita individui soggetti a regimi restrittivi particolari. Le attività di controllo e sicurezza, sia interne che esterne all'istituto, sono affidate alla Polizia Penitenziaria, che opera in stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine per garantire l'ordine e la sicurezza.