La bambina di sei anni coinvolta nel tragico episodio di Catanzaro, avvenuto alla fine di aprile e culminato nel suicidio della madre e nella morte di due fratellini dopo un volo dalla finestra di casa, è finalmente fuori pericolo. La piccola è stata formalmente dimessa dall’Istituto Gaslini di Genova, dove ha completato un lungo e complesso percorso di cura. Unica sopravvissuta all’impatto, la bambina aveva riportato lesioni gravissime, tra cui una lesione traumatica all’aorta toracica, una lacerazione epatica a tutto spessore, importanti contusioni polmonari e un trauma cranico, che avevano reso le sue condizioni inizialmente critiche.

Dopo la stabilizzazione iniziale, avvenuta grazie all’intervento tempestivo dei professionisti dell’ospedale “Renato Dulbecco” di Catanzaro, si è reso necessario il trasferimento specialistico. La bambina è stata così trasportata all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, un centro di eccellenza pediatrica, attraverso un volo sanitario dell’Aeronautica Militare. Il velivolo, appositamente attrezzato come terapia intensiva, ha garantito il massimo della sicurezza durante il viaggio, frutto di una stretta collaborazione tra le terapie intensive dei due ospedali e la presenza a bordo di personale medico e infermieristico altamente specializzato del Gaslini.

Il complesso percorso clinico e la ripresa

Il percorso di recupero della bambina ha incluso un delicato intervento chirurgico durato otto ore, che ha interessato sia il cuore sia gli organi interni. L’operazione si è conclusa con successo, senza che la piccola riportasse alcuna lesione midollare. Guido Michielon, direttore di cardiochirurgia dell’Istituto Gaslini, ha fornito un aggiornamento rassicurante sulle sue condizioni: "La bambina sta bene, è stata dimessa dall’ospedale formalmente ed è iniziato un periodo di fisioterapia, sempre all’interno dell’ospedale ma con dimissione protetta". Attualmente, la piccola ha ripreso a camminare e ad alimentarsi autonomamente. Il polmone sinistro e il bronco di sinistra si sono nuovamente espansi, segnando un progresso significativo.

Michielon ha definito il risultato come "la soluzione migliore che potevamo aspettarci", sottolineando che, dal punto di vista anatomico, le sue condizioni sono ora pienamente compatibili con una vita normale, pur riconoscendo la necessità di affrontare ulteriori problematiche di natura fisica e psicologica nel prossimo futuro.

Un nuovo protocollo di collaborazione tra ospedali

La notizia della dimissione della bambina è stata accolta con sollievo. Massimo Nicolò, assessore regionale alla sanità della Liguria, ha rimarcato l’importanza di questo traguardo, affermando che "la bambina di Catanzaro, che ad aprile ha subito un trauma davvero devastante con la rottura dell’aorta, oggi è finalmente fuori pericolo".

L’occasione è stata propizia anche per annunciare l’istituzione di un nuovo protocollo di collaborazione tra l’Istituto Gaslini di Genova e l’ospedale di Catanzaro. Questo accordo strategico prevede la presenza periodica di chirurghi del Gaslini nella struttura calabrese per svolgere attività operatorie e ambulatoriali. Inoltre, il protocollo include percorsi formativi e di confronto, anche a distanza, rivolti ai professionisti dell’azienda sanitaria calabrese, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e migliorare la qualità dell’assistenza pediatrica sul territorio.

L’Istituto Giannina Gaslini di Genova si conferma così un punto di riferimento nazionale e internazionale per la pediatria.

La sua specializzazione nella cura di patologie complesse e nella gestione di emergenze pediatriche è stata cruciale nel salvare la vita della bambina calabrese, dimostrando l’efficacia di un sistema sanitario che sa unire eccellenza medica e solidarietà interregionale in momenti di estrema necessità.