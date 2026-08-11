Un incidente mortale ha scosso la serata del 10 agosto 2026 lungo la via Aurelia, all'altezza di Albenga, in provincia di Savona. Una donna di 31 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un'automobile, avvenuto intorno alle 23:30 nel tratto che collega Albenga a Ceriale. La dinamica precisa dell'accaduto è ancora oggetto di indagine.

Il personale medico del 118 è giunto prontamente sul luogo dell'impatto, ma ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Per la donna alla guida della due ruote, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solamente constatare il decesso.

Le autorità competenti stanno attualmente lavorando per ricostruire con esattezza le cause e le circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità.

Precedenti Incidenti Mortali sulla Riviera Ligure

Questo tragico evento ad Albenga si inserisce in una serie di incidenti mortali che hanno funestato la Riviera ligure negli ultimi tempi. Solo pochi giorni prima, la domenica precedente, un motociclista di circa 50 anni aveva perso la vita lungo la strada statale 28 del Colle di Nava, nel Comune di Chiusanico (Imperia), all'interno della galleria Madonna degli Angeli.

La stessa via Aurelia, nel tratto compreso tra Albenga e Ceriale, era già stata teatro di un altro grave sinistro nel 2026. Nella notte tra il 19 e il 20 giugno, uno scontro tra un'auto, condotta da una neopatentata di 19 anni, e uno scooter aveva causato la morte di una giovane di 23 anni e il grave ferimento dell'amica che viaggiava con lei.

In quell'occasione, la conducente dell'automobile era risultata negativa all'alcoltest e denunciata a piede libero, evidenziando la complessità delle dinamiche stradali.

La Via Aurelia: Un'Arteria Critica per la Sicurezza Stradale

La strada statale Aurelia si conferma come una delle arterie principali per il collegamento della Riviera ligure di Ponente, attraversando centri abitati cruciali come Albenga e Ceriale. Il segmento stradale dove si è verificato l'ultimo incidente mortale è particolarmente frequentato, sia da residenti che da numerosi turisti, soprattutto durante i mesi estivi, e si caratterizza per un intenso traffico veicolare.

Di fronte a questa preoccupante escalation di eventi, le autorità locali e le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione sul monitoraggio della sicurezza stradale lungo questa specifica tratta.

Negli ultimi mesi, infatti, si sono registrati diversi episodi con esiti purtroppo gravi o addirittura fatali, in particolare per i conducenti di veicoli a due ruote, rendendo la prevenzione e il controllo una priorità.