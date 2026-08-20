Edileco, cooperativa specializzata in ristrutturazioni ecocompatibili, ha annunciato l'avvio del percorso per la definizione di un accordo di ristrutturazione del debito. Questa iniziativa è stata resa possibile dal via libera del Tribunale di Aosta, che con un decreto emesso il 18 agosto 2026, ha concesso alla società un termine iniziale di sessanta giorni, estendibile di ulteriori sessanta, per la presentazione dello strumento di regolazione della crisi. Il Tribunale ha altresì disposto l'applicazione di misure protettive volte a salvaguardare il patrimonio aziendale, permettendo così la prosecuzione delle trattative con i creditori in attesa del deposito del piano definitivo.

Le cause della crisi e i dettagli del nuovo piano

La situazione di difficoltà che ha colpito la cooperativa è stata principalmente causata da una drastica contrazione del mercato edile, conseguenza diretta della conclusione del Superbonus, evento che ha portato a un dimezzamento del fatturato aziendale. Il nuovo piano di ristrutturazione si fonda su due pilastri principali: la dismissione di beni di proprietà della cooperativa e l'apporto di nuova finanza derivante dalla vendita di beni messi a disposizione direttamente dai soci. Per raggiungere l'obiettivo di un saldo e stralcio, come previsto dalla manovra, è necessaria una somma superiore a 1,4 milioni di euro. A riprova della concretezza del piano, sono già state raccolte proposte di acquisto irrevocabili su beni della cooperativa e dei soci per un valore complessivo che supera 1,5 milioni di euro, con l'ambizioso traguardo di raggiungere i 2 milioni entro i prossimi sessanta giorni.

Nel contesto di questa procedura, Manuela Viotto è stata nominata commissario giudiziale.

Il quadro normativo e le prospettive future

Il procedimento intrapreso da Edileco si inserisce pienamente nel contesto delle procedure di regolazione della crisi d'impresa, come delineate dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019). La proposta di risanamento presentata dalla cooperativa segna un'importante svolta rispetto a precedenti ipotesi, abbandonando l'idea di ricorrere a nuova finanza bancaria per privilegiare una soluzione basata prevalentemente sulla liquidazione dei beni sia della società che dei suoi soci. Attualmente, il piano è sottoposto a un'attenta verifica da parte dell'esperto nominato dal Tribunale, il quale ha richiesto ulteriore documentazione per accertare la reale praticabilità della manovra e la persistenza delle effettive prospettive di risanamento previste dalla normativa vigente.

L'obiettivo strategico di Edileco per il 2026 è quello di consolidare l'azienda e rafforzare il patrimonio ben oltre le necessità di cassa previste dall'attuale manovra, al fine di assicurare una solida stabilità e una duratura sicurezza operativa per il futuro della cooperativa.