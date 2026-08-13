L'Azienda sanitaria locale Napoli 1 ha fornito chiarimenti sul caso della bambina nata a seguito di fecondazione in vitro presso l'ospedale San Paolo di Napoli, specificando che si è trattato di un errore nella procedura di impianto e non di uno scambio di embrioni. Alla coppia coinvolta è stato impiantato un embrione appartenente a un'altra coppia. Tuttavia, è stato precisato che i loro embrioni non sono stati trasferiti ad altre donne. Questa distinzione è fondamentale poiché esclude la possibilità che esista altrove un figlio biologico della coppia, un timore che aveva spinto i genitori a denunciare il fatto alla Procura.

L'Asl Napoli 1, che detiene la competenza sulla struttura ospedaliera, si è dichiarata parte lesa nella vicenda. Ha ripercorso tutte le azioni intraprese a seguito della segnalazione del caso, avvenuta un anno fa. Tra queste figurano l'attivazione di un audit clinico, la costituzione di un gruppo ispettivo multidisciplinare e l'immediata sospensione di tutte le attività di procreazione medicalmente assistita (PMA). L'azienda sanitaria ha inoltre avviato un'ampia riorganizzazione del centro, che ha incluso il censimento e la gestione dei campioni, la riattivazione del percorso autorizzativo e l'acquisizione di nuove e più moderne attrezzature per la criobanca e i laboratori di seminologia ed embriologia.

Riorganizzazione del centro e ripresa delle attività

Una profonda ristrutturazione del centro è stata attuata sia dal punto di vista strutturale e tecnologico, sia da quello organizzativo. Le nuove attrezzature sono state destinate a migliorare sia la criobanca sia i laboratori, con l'obiettivo primario di superare le criticità evidenziate dal gruppo ispettivo interno. Dalla prima settimana di agosto, il centro di procreazione assistita ha ripreso le sue attività ambulatoriali, contattando le coppie in attesa o da inserire in trattamento. Attualmente, si attende solo il completamento delle ultime certificazioni necessarie per la piena riattivazione di tutte le funzionalità del centro.

L'ospedale San Paolo di Napoli è una delle strutture pubbliche che offre servizi di PMA nell'ambito dell'ASL Napoli 1 Centro.

Il centro si occupa di tutte le fasi del percorso di fecondazione assistita, dalla consulenza iniziale alla gestione dei campioni e all'impianto degli embrioni, assicurando la presa in carico delle coppie e la sicurezza delle procedure. A seguito dell'errore riscontrato, sono state rafforzate le misure di controllo e sicurezza per tutelare sia gli assistiti sia l'interesse pubblico.

L'Asl Napoli 1 ha espresso la sua piena fiducia nell'operato della magistratura e nel definitivo accertamento dei fatti nelle sedi competenti. L'azienda ha sottolineato di aver posto in essere ogni iniziativa necessaria al superamento delle criticità rilevate, alla piena tutela dell'interesse pubblico e degli assistiti, e alla completa riattivazione della struttura del presidio ospedaliero San Paolo.