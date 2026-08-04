L'isola di San Nicola, gioiello dell'arcipelago delle Tremiti in provincia di Foggia, si trova ad affrontare una nuova emergenza idrica. Dal pomeriggio del 3 agosto 2026, l'approvvigionamento idrico è completamente interrotto, causando significativi disagi sia per i numerosi turisti che per i pochi residenti stabili. La sindaca Annalisa Lisci ha confermato che la causa del disservizio è una nuova e grave rottura della condotta sottomarina, l'infrastruttura vitale che collega l'isola di San Nicola a San Domino, compromettendo gravemente la fornitura d'acqua potabile.

L'amministrazione comunale ha reagito con prontezza, attivando immediatamente tutte le procedure di emergenza previste. Un team di tecnici subacquei specializzati è stato allertato e ha prontamente avviato le operazioni di ispezione per localizzare il punto esatto del guasto e valutare l'entità del danno. Per garantire un coordinamento efficace degli interventi, sono stati tempestivamente informati e coinvolti la Prefettura di Foggia, la Protezione Civile regionale e l'Acquedotto Pugliese. Le ispezioni subacquee sono riprese all'alba del 4 agosto, con l'obiettivo di accelerare i tempi di ripristino.

Per far fronte all'immediato fabbisogno di acqua potabile, è stato organizzato un intervento d'urgenza.

Nella tarda mattinata del 4 agosto, è previsto l'arrivo sull'isola, a bordo della motonave Santa Lucia, di una cisterna d'acqua. Questo primo rifornimento è cruciale per alleviare la situazione critica e garantire il supporto necessario a residenti e visitatori fino a quando il servizio idrico non sarà completamente ripristinato. La Protezione Civile regionale, in collaborazione con la Prefettura e l'Acquedotto Pugliese, ha già predisposto l'invio di ulteriori scorte d'acqua via nave, con un primo carico di 3.000 litri già consegnato e altri rifornimenti programmati per i giorni successivi, nonostante le eventuali condizioni meteomarine avverse.

Disagi ricorrenti e soluzioni strutturali

La situazione attuale non è un episodio isolato per l'isola di San Nicola, che durante il picco estivo accoglie centinaia di turisti, a fronte di una popolazione invernale di circa venti residenti.

La sindaca Lisci ha infatti evidenziato come simili interruzioni della fornitura idrica si siano già verificate in passato, nonostante gli incontri e le discussioni tenutesi in un tavolo tecnico presso la Prefettura. Questa ricorrenza dei disservizi sottolinea l'urgenza di interventi definitivi.

In questo contesto, la sindaca ha ribadito la necessità impellente di "ripristinare la vecchia vasca di San Nicola", un'infrastruttura storica che, se riattivata, potrebbe aumentare significativamente la capacità di accumulo idrico dell'isola, fungendo da riserva strategica. L'amministrazione locale non si limita alla gestione dell'emergenza, ma sta parallelamente portando avanti un piano straordinario a lungo termine.

Questo piano prevede due assi principali di intervento: il potenziamento della condotta sottomarina esistente e la riattivazione della storica cisterna dell'isola, considerata una infrastruttura fondamentale per garantire una maggiore sicurezza e autonomia idrica per l'intera comunità delle Tremiti.