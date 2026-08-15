Le petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state oggetto di un attacco nello Stretto di Hormuz. Due navi della compagnia statale Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sono state colpite da droni la sera di giovedì 14 agosto, in un incidente che non ha causato feriti ma ha sollevato forti tensioni in una delle rotte marittime più cruciali del mondo.

L'attacco ha coinvolto due navi cisterna di proprietà di ADNOC mentre transitavano nello strategico passaggio che collega il Golfo Persico agli oceani aperti. Nonostante i danni minori, la situazione è stata prontamente riportata sotto controllo.

Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha immediatamente attribuito la responsabilità dell'azione all'Iran, denunciando l'episodio come una "flagrante violazione" dei principi internazionali sulla libertà di navigazione.

L'attacco nello Stretto di Hormuz e le accuse

L'incidente, avvenuto la sera del 14 agosto, non ha provocato vittime ma ha causato danni minori alle imbarcazioni. Il centro britannico United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ha riferito che due navi sono state danneggiate da droni mentre transitavano nello Stretto di Hormuz. I dettagli di questa segnalazione coincidono con l'attacco subito dalle navi ADNOC, pur senza identificarle esplicitamente.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato fermamente l'accaduto.

Il ministero degli Esteri ha affermato che "prendere di mira la navigazione commerciale e utilizzare lo Stretto di Hormuz come strumento di coercizione economica o ricatto rappresenta atti di pirateria" da parte del Corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniana. Questa dichiarazione sottolinea la gravità con cui gli Emirati percepiscono l'azione, considerandola una minaccia diretta alla sicurezza marittima e alla stabilità regionale.

Importanza strategica e reazioni

Lo Stretto di Hormuz è un passaggio cruciale per il traffico petrolifero mondiale, un "collo di bottiglia" vitale che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. La sua sicurezza è di importanza primaria per l'economia globale, data la quantità significativa di petrolio e gas che vi transita quotidianamente.

Ogni interruzione in questa rotta ha ripercussioni immediate sui mercati energetici internazionali.

La compagnia ADNOC, di proprietà dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, svolge un ruolo centrale nell'estrazione, produzione e trasporto di petrolio e gas naturale. Gestisce una vasta flotta di navi cisterna, essenziali per l'esportazione delle risorse energetiche del Paese. L'azienda monitora costantemente la logistica e la sicurezza delle sue operazioni, garantendo il transito delle materie prime attraverso rotte marittime internazionali strategiche come lo Stretto di Hormuz, la cui integrità è fondamentale per le sue attività e per l'approvvigionamento energetico globale.