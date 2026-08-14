L'aeroporto di Comiso ha interrotto le sue operazioni fino alle ore 16 del 14 agosto 2026, a causa della massiccia presenza di cenere vulcanica che ha invaso la pista. Questa interruzione è una diretta conseguenza dell'attività eruttiva dell'Etna, che continua a creare difficoltà significative. La conferma della chiusura è giunta dalla Sac, la società che gestisce sia lo scalo di Comiso che quello di Catania-Fontanarossa. Anche l'aeroporto di Catania ha subito gravi ripercussioni, con la sospensione dei voli estesa fino alle due del mattino successivo, aggravando ulteriormente i disagi per i passeggeri in transito.

Questa recente chiusura si inserisce in un contesto di prolungate difficoltà che affliggono il traffico aereo siciliano da oltre una settimana. L'aeroporto di Catania-Fontanarossa è stato teatro di continue chiusure e riaperture, costringendo al dirottamento di numerosi voli verso altri scali dell'isola, tra cui Palermo e Trapani. Anche Comiso, prima della sua attuale interruzione, aveva accolto parte di questi voli deviati. I passeggeri si sono trovati ad affrontare un'esperienza di viaggio estremamente complessa, caratterizzata da cancellazioni, ritardi significativi e lunghe ore di attesa nei terminal affollati, in un periodo di alta affluenza turistica.

Impatto sui collegamenti e la mobilità in Sicilia

La persistente nube di cenere generata dall'eruzione dell'Etna ha avuto un impatto devastante sul sistema dei trasporti siciliano, proprio in uno dei momenti di maggiore affluenza turistica dell'anno. Le scene nei terminal aeroportuali sono state di notevole disagio: lunghe code si sono formate ai banchi delle compagnie aeree, e molti viaggiatori sono stati costretti ad attendere per ore, o addirittura a trascorrere la notte all'interno degli scali. Anche i collegamenti terrestri hanno subito un forte stress: gli autobus sono risultati spesso al completo, si è registrata una scarsità di taxi e di veicoli a noleggio, e le tariffe per attraversare l'isola hanno raggiunto livelli elevati.

A complicare ulteriormente il quadro, la principale arteria stradale che connette Catania e Palermo è attualmente interessata da lavori, contribuendo ad allungare i tempi di percorrenza e ad aumentare le difficoltà per chi si sposta via terra.

Conseguenze economiche e allerta per la sicurezza aerea

Le ripercussioni di questa crisi sul traffico aereo sono state significative: si stima che circa 190 voli siano stati dirottati verso l'aeroporto di Palermo, coinvolgendo un numero impressionante di circa 30.000 passeggeri. Le perdite economiche per il cruciale settore turistico siciliano sono state quantificate in una forbice tra i 12 e i 24 milioni di euro. A fronte di questa situazione, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha elevato il livello di allerta per la sicurezza dell'aviazione a rosso, indicando un rischio elevato per i voli.

La cenere vulcanica, spinta dai venti, ha raggiunto persino l'isola di Malta, dove ha provocato ulteriori cancellazioni e ritardi nei collegamenti aerei. Sebbene l'eruzione non costituisca una minaccia diretta per la popolazione locale, l'evento ha comunque richiamato un gran numero di curiosi e appassionati nelle vicinanze di Catania e dell'Etna, desiderosi di osservare il fenomeno naturale.