L'aeroporto di Catania ha nuovamente sospeso le attività di volo in arrivo a causa di una nuova fase eruttiva dell'Etna. La decisione, comunicata dalla SAC, la società che gestisce lo scalo, interessa gli arrivi fino alle ore 21:00. Questa misura si è resa necessaria per l'abbondante emissione di cenere vulcanica in atmosfera, che ha portato alla chiusura degli spazi aerei situati a Sud-Ovest, in corrispondenza della nuvola di cenere.

Nonostante la sospensione degli arrivi, le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto proseguono regolarmente.

Tuttavia, la SAC raccomanda vivamente ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi allo scalo, per evitare possibili disagi. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo (INGV-OE) di Catania ha emesso un avviso per l'aviazione, il VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), elevando il livello di allerta da arancione a rosso a causa della presenza di una nube vulcanica ad alta quota.

Restrizioni e monitoraggio dell'attività vulcanica

L'attuale attività eruttiva dell'Etna coinvolge i crateri sommitali del vulcano, manifestandosi con intensi boati e una copiosa emissione di cenere lavica. Le autorità aeroportuali hanno stabilito che sarà consentito l'arrivo di un massimo di quattro aeromobili ogni ora.

Le partenze, sebbene non soggette a limitazioni dirette, potrebbero comunque subire ritardi e ulteriori disagi a causa della situazione. Il vulcano è sottoposto a un costante monitoraggio da parte dell'INGV-OE, che ne segue l'evoluzione in tempo reale.

Informazioni per i passeggeri e sicurezza

La SAC ha ribadito l'importanza cruciale per i passeggeri di mantenersi informati, consultando le proprie compagnie aeree per ricevere aggiornamenti tempestivi sulla situazione dei voli. Le disposizioni adottate mirano a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri, attraverso un coordinamento efficace tra le autorità di monitoraggio vulcanologico e la gestione aeroportuale, in risposta all'emergenza causata dalla cenere vulcanica.