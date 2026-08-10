L'eruzione dell'Etna ha causato la paralisi dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania il 10 agosto 2026. La presenza di una densa nube vulcanica ha determinato la chiusura dello spazio aereo e la sospensione degli atterraggi, con decine di voli cancellati o dirottati. Questa situazione ha coinvolto migliaia di passeggeri, molti dei quali sono rimasti bloccati a terra, provocando disagi significativi e imprevisti sia per chi viaggiava per lavoro sia per chi era in vacanza.

Contestualmente, le spettacolari colate laviche hanno attirato numerosi escursionisti e curiosi, che soprattutto nelle ore serali e notturne hanno affollato i sentieri del vulcano.

In particolare, i percorsi di Schiena dell'Asino e di Serracozzo sono stati presi d'assalto da chi desiderava osservare da vicino il fenomeno, raggiungendo i punti panoramici che offrono una vista mozzafiato sul campo lavico nella Valle del Bove e nella Valle del Leone.

Soccorsi notturni sui sentieri dell'Etna

L'afflusso di visitatori ha comportato anche situazioni di rischio. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto, due ventenni della provincia di Catania, un ragazzo e una ragazza, sono stati soccorsi dai tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) della stazione Etna Nord. I due avevano perso la traccia del sentiero che li avrebbe ricondotti al parcheggio del Rifugio Citelli.

Dopo aver raggiunto un punto panoramico per osservare il campo lavico, durante il rientro si sono trovati in un'area particolarmente impervia e disorientante, e hanno richiesto aiuto tramite il numero di emergenza 112.

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio che vede centinaia di turisti percorrere i sentieri dell’Etna durante le ore notturne, spesso senza la necessaria attrezzatura o una preparazione adeguata. Tale comportamento aumenta il rischio di incidenti e la necessità di continui interventi di soccorso da parte delle squadre specializzate.

L'impatto dell'Etna sul territorio e il richiamo turistico

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa e rappresenta una delle principali attrazioni naturali della Sicilia.

Le sue eruzioni, oltre a generare fenomeni spettacolari come le colate laviche osservate nella notte tra il 9 e il 10 agosto, possono avere un impatto significativo sulla viabilità e sui trasporti locali. Ne è dimostrazione la chiusura dell’aeroporto di Catania e l’intasamento delle strade provinciali, creando notevoli disagi alla circolazione. L’area della Valle del Bove, spesso meta di escursionisti e appassionati, è una delle zone più suggestive per osservare le manifestazioni vulcaniche in tutta la loro potenza.

Le eruzioni dell’Etna sono eventi che attirano visitatori da tutta Italia e dall’estero, desiderosi di assistere a uno spettacolo naturale unico e di rara bellezza. Molti, durante il viaggio, si fermano appositamente per fotografare le suggestive colate laviche e condividere l’emozione di trovarsi di fronte a un’eruzione dal vivo.