Prosegue l'emergenza legata all'attività dell'Etna. La sospensione dei voli in arrivo all'aeroporto di Catania, inizialmente prevista fino a mezzogiorno, è stata estesa fino alle 16.

Stop agli arrivi

La decisione è stata assunta dall'unità di crisi della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, a causa del proseguire del parossismo dell'Etna.

L'emissione di una nube vulcanica con cenere in atmosfera ha infatti determinato la chiusura degli spazi aerei interessati dalla nube sul settore sud-occidentale.

Regolari le partenze

Non sono invece previste limitazioni per i voli in partenza degli aeromobili già presenti nello scalo.
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