L'aeroporto di Catania ha sospeso tutte le operazioni di volo per l'intera giornata a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La Sac, società che gestisce lo scalo, ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e la sospensione dei voli in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Questa interruzione si inserisce in un contesto di gravi disagi per il traffico aereo in Sicilia.

La nube di cenere vulcanica, da oltre cinque giorni, provoca chiusure, cancellazioni e deviazioni di voli, coinvolgendo l'aeroporto di Catania-Fontanarossa, principale scalo della Sicilia orientale.

Mercoledì, anche l'aeroporto di Comiso, in provincia di Ragusa, ha sospeso le operazioni per alcune ore a causa della cenere, aggravando i trasporti sull'isola.

Disagi per passeggeri e trasporti

Le previsioni di ripresa a Catania per le 11 sono state smentite dall'evoluzione eruttiva e dalla direzione del vento. Le terminal, affollate in alta stagione, hanno visto lunghe code e voli cancellati o deviati. Molti passeggeri hanno atteso per ore, alcuni costretti a dormire in aeroporto, tra incertezza crescente. Anche i collegamenti terrestri sono compromessi: autobus e taxi insufficienti, e lavori sull'autostrada Catania-Palermo rallentano i trasferimenti, rendendo gli spostamenti un'odissea.

Allerta rossa e impatto internazionale

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato attività eruttiva da diverse bocche dell'Etna, con colate di lava e una nube di cenere. Ciò ha innalzato l'allerta per l'aviazione al livello rosso, il massimo, per il rischio che la cenere rappresenta per gli aeromobili (riduce visibilità, danneggia motori). L'impatto è notevole: 190 voli deviati verso Palermo e circa 30.000 passeggeri disagiati. La nube di cenere ha raggiunto anche Malta, causando cancellazioni e ritardi su una ventina di voli, evidenziando la portata internazionale.

Le autorità aeroportuali e le compagnie aeree monitorano l'evoluzione della situazione per la ripresa delle attività.

Sebbene l'eruzione non minacci direttamente la popolazione di Catania, il fenomeno eruttivo ha attirato centinaia di turisti e curiosi che si sono avvicinati alle pendici del vulcano per ammirare lo spettacolo di fumo, cenere e lava incandescente.