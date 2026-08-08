Una significativa attenuazione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la riapertura degli spazi aerei precedentemente interessati dalla nuvola vulcanica. Questa decisione ha portato al ripristino immediato di tutte le attività di volo, sia in partenza che in arrivo, presso l'aeroporto di Catania, un hub cruciale per il traffico aereo della Sicilia orientale.

La svolta è stata annunciata dall'INGV Osservatorio Etneo, che ha prontamente emesso un nuovo avviso per l'aviazione, noto come VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation). In questo aggiornamento, il livello d'allerta vulcanica è stato abbassato da rosso ad arancione, segnalando un miglioramento delle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.

Il costante monitoraggio del vulcano ha rivelato una chiara diminuzione dell'attività esplosiva. Sebbene permanga una debole emissione di ceneri, questa è ora confinata esclusivamente alla zona sommitale del vulcano, senza la produzione di una nube eruttiva significativa che possa compromettere le rotte aeree. Parallelamente, le colate laviche continuano a essere presenti, ma sono circoscritte alle desertiche valli del Bove e del Leone, aree dove il loro impatto è minimo.

Riapertura dell'Aeroporto di Catania: Dettagli e Implicazioni

L'emissione del messaggio VONA con codice colore arancione rappresenta un segnale fondamentale per l'aviazione. Questo codice indica una fase eruttiva che può essere sia esplosiva che effusiva, caratterizzata tuttavia da una bassa esplosività generale e da una moderata emissione di cenere vulcanica.

È cruciale sottolineare che, in questa fase, la cenere tende a disperdersi prevalentemente entro la zona di sicurezza vietata attorno alla sommità dell'Etna, garantendo che lo spazio aereo circostante, vitale per le operazioni aeroportuali, non venga impattato.

La decisione di riaprire l'aeroporto di Catania è stata presa in seguito a un'attenta valutazione di questi parametri, che hanno confermato la possibilità di operare in sicurezza. Il ripristino delle attività di volo è di vitale importanza per i passeggeri e per l'economia locale, che dipendono fortemente dalla piena funzionalità dello scalo aeroportuale.

Il Ruolo Strategico dell'INGV Osservatorio Etneo nel Monitoraggio Vulcanico

L'INGV Osservatorio Etneo, con la sua sede operativa a Catania, svolge un ruolo insostituibile nella sorveglianza dell'Etna.

È l'ente preposto all'emissione dei messaggi VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), strumenti essenziali per la comunicazione in tempo reale. Questi avvisi sono destinati a informare con la massima tempestività i controllori del traffico aereo e gli uffici meteorologici riguardo all'attività eruttiva del vulcano, specialmente quella che potrebbe generare nubi di cenere vulcanica potenzialmente pericolose per gli aeromobili.

I livelli di allerta, codificati con colori specifici – verde, giallo, arancione e rosso – sono indicatori chiari della pericolosità per il traffico aereo. Ogni colore corrisponde a una precisa valutazione basata su un'analisi rigorosa dei parametri di monitoraggio vulcanico. La transizione da rosso ad arancione, in questo contesto, ha significato un chiaro miglioramento delle condizioni, permettendo la ripresa delle operazioni aeree in totale sicurezza.