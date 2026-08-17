A seguito della recente emergenza idrica che ha gravemente colpito il Pesarese, il partito Europa Verde ha richiesto le dimissioni immediate di Mauro Tiviroli, attuale amministratore unico di Marche Multiservizi. Contestualmente, Europa Verde ha annunciato l'intenzione di fornire assistenza legale gratuita per l'avvio di una class action mirata a tutelare i diritti e gli interessi di cittadini, ristoratori e tutte le attività economiche danneggiate dal disservizio.

Il partito ha attribuito la crisi in corso a una gestione che definisce fallimentare e a chiare responsabilità politiche trasversali.

Gianluca Carrabs, membro della direzione nazionale di Europa Verde-Verdi, ha dichiarato che la leadership di Mauro Tiviroli, che da diciotto anni è alla guida di Marche Multiservizi, rappresenta un «fallimento conclamato». Secondo Carrabs, Tiviroli non sarebbe stato in grado di implementare un adeguato piano di manutenzione straordinaria delle reti idriche, né di realizzare alcun impianto essenziale per la gestione dei rifiuti. Le critiche si estendono anche al mondo politico, accusato di aver abdicato al proprio fondamentale ruolo di indirizzo e controllo.

Carrabs ha inoltre evidenziato come, solo pochi mesi fa, la quasi totalità dell'arco costituzionale – dalle forze di destra a quelle di sinistra, con la sola eccezione di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) – avrebbe avallato la riconferma di Tiviroli.

Parallelamente, i sindaci avrebbero costantemente approvato i bilanci aziendali senza sollevare contestazioni. Il partito ha anche sottolineato che il deputato Antonio Baldelli avrebbe difeso l'operato di Tiviroli in sede parlamentare, rafforzando l'idea di una responsabilità diffusa.

Le richieste concrete di Europa Verde

Sabrina Santelli, coportavoce regionale di Europa Verde, ha delineato le azioni e le richieste specifiche del partito. «Passiamo dai fatti alle azioni concrete», ha affermato, ribadendo l'impegno a mettere a disposizione un team legale per la class action a favore di cittadini, ristoratori e altre attività economiche colpite. Le richieste principali includono le dimissioni immediate di Mauro Tiviroli, l'istituzione di un vincolo che destini il 50% dei dividendi comunali a un fondo dedicato all'ammodernamento urgente della rete idrica e, infine, l'avvio di un processo di ri-pubblicizzazione del servizio idrico, per garantirne una gestione più trasparente ed efficiente.

Marche Multiservizi: contesto e investimenti

Marche Multiservizi si configura come una multiutility di rilievo, operante nel settore dei servizi pubblici locali. La sua sede principale è a Pesaro e l'azienda vede la partecipazione di numerosi comuni della provincia di Pesaro e Urbino, configurandosi come un attore chiave per l'erogazione di servizi essenziali sul territorio.

Nonostante le critiche mosse da Europa Verde, è opportuno considerare il contesto degli investimenti recenti dell'azienda. Nel corso del 2025, Marche Multiservizi ha destinato oltre 27,5 milioni di euro a importanti progetti di digitalizzazione e alla bonifica delle reti idriche. Questi interventi hanno incluso l'installazione di circa 30mila contatori smart e la distrettualizzazione di 945 chilometri di rete.

Tali iniziative hanno contribuito a una significativa riduzione delle perdite idriche, che sono passate dal 38% registrato nel 2023 al 32,9% nel 2025, un dato che si colloca ben al di sotto della media nazionale.