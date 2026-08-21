Il pubblico ministero Fabio De Pasquale, figura nota della procura di Milano, ha lasciato l’ordinamento giudiziario lo scorso 9 luglio. La decisione è giunta a poco più di un anno dalla pensione, prevista per settembre 2027, e poche settimane dopo aver ottenuto dalla Corte di Cassazione l'assoluzione con formula piena dall'accusa di rifiuto d'atti d'ufficio nel caso Eni-Nigeria.

De Pasquale, che nel 2001 avviò le indagini sui diritti tv Mediaset, dal 2017 era stato procuratore aggiunto, guidando il pool di pm sulla corruzione internazionale. Dall’ottobre 2024, era tornato sostituto procuratore, dopo la mancata conferma del suo incarico semidirettivo da parte del plenum del Csm.

"Non aveva più senso continuare e non mi ritrovo più in questa magistratura", avrebbe dichiarato a persone a lui vicine.

L'assoluzione definitiva in Cassazione

La Corte di Cassazione ha assolto con formula piena Fabio De Pasquale e il collega Sergio Spadaro, oggi alla Procura europea antifrode. L'accusa era di non aver depositato elementi favorevoli alle difese nel processo Eni-Nigeria, conclusosi con l'assoluzione di tutti gli imputati. I due erano stati condannati in primo e secondo grado a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per rifiuto d'atti d'ufficio. La Suprema Corte ha però ritenuto che "il fatto non sussiste", accogliendo le richieste della Procura generale che aveva sottolineato l'assenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato.

Carriera e il congedo dalla magistratura

Entrato in magistratura nel 1987, Fabio De Pasquale si distinse avviando nel 2001 le indagini sui diritti televisivi Mediaset. Dal 2017 ricoprì il ruolo di procuratore aggiunto alla guida del pool anticorruzione internazionale della procura di Milano. Nell’ottobre 2024, il plenum del Csm non confermò il suo incarico semidirettivo, e da allora tornò a svolgere le funzioni di sostituto procuratore.

La decisione di lasciare la toga è giunta poco dopo l’assoluzione definitiva in Cassazione e a circa un anno dal pensionamento, fissato per settembre 2027.