Nel cuore del centro storico di Fabriano, in provincia di Ancona, sono in fase di avanzamento i lavori cruciali per il completamento del nuovo collettore fognario di Piazza Garibaldi. Questa infrastruttura, attesa da ben tre decenni, è considerata dall'amministrazione comunale un elemento fondamentale e imprescindibile per il risanamento ambientale dell'intera città. L'opera, una volta ultimata, permetterà di raccogliere e convogliare efficacemente verso il depuratore le acque reflue provenienti da una porzione significativa del centro storico.

Tale intervento è essenziale per adeguare il sistema fognario cittadino agli stringenti standard normativi vigenti, scongiurando così il rischio di pesanti sanzioni e contribuendo attivamente alla tutela dell'ecosistema locale.

A partire dal 17 agosto, la viabilità nel centro di Fabriano subirà importanti modifiche. In particolare, è prevista la chiusura al traffico dell'accesso a Piazza Garibaldi sia da Corso della Repubblica che da Via Cialdini, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di cantiere. Nelle prossime settimane, il cantiere del collettore fognario sarà affiancato da ulteriori interventi di riqualificazione della pavimentazione in diverse arterie del centro storico.

Questi includeranno tratti di Via Ramelli, Via Marconi, Via Cialdini, Corso della Repubblica e Via Balbo, mirati a migliorare l'estetica e la funzionalità delle strade.

Modifiche alla circolazione e gestione della Zona a Traffico Limitato (Ztl)

In considerazione delle significative modifiche alla circolazione e a seguito di un proficuo incontro con i commercianti e i residenti, tenutosi lo scorso 6 agosto, l'amministrazione comunale ha deliberato una gestione specifica della Zona a Traffico Limitato (Ztl). Dal 31 agosto e per tutta la durata dei lavori, sarà consentita un'apertura temporanea e parziale al transito dei veicoli dalle ore 7:00 alle ore 18:00. Questa misura intende agevolare l'accesso alle attività commerciali e alle residenze durante le ore diurne.

La sosta sarà permessa nell'area immediatamente successiva all'Arco del Podestà, con le modalità precise che verranno indicate dall'apposita segnaletica. Dopo le ore 18:00 e durante l'intero fine settimana, la Ztl tornerà ad essere completamente chiusa al traffico veicolare, preservando così la fruizione pedonale del centro storico e della Piazza del Comune, luoghi simbolo della vita cittadina.

La sindaca Daniela Ghergo ha espresso la sua visione sul futuro del centro, affermando con determinazione: “I cantieri finiranno e ci restituiranno un centro storico più funzionale, più bello e ambientalmente più sostenibile”. Questa dichiarazione sottolinea l'impegno dell'amministrazione nel perseguire un miglioramento complessivo della qualità della vita urbana.

Interventi di riqualificazione urbana e manutenzione stradale

Oltre al fondamentale progetto del collettore fognario, il piano di interventi prevede una serie di manutenzioni straordinarie e riqualificazioni che interesseranno diverse strade del centro di Fabriano. Questi lavori si concentreranno sul miglioramento della pavimentazione e sulla sistemazione accurata di tratti stradali che presentano criticità. L'obiettivo primario è garantire una maggiore sicurezza per pedoni e veicoli, oltre a una migliore fruibilità degli spazi urbani. L'amministrazione mira a elevare la qualità della viabilità e dell'ambiente urbano nel suo complesso, rispondendo in modo concreto e tempestivo alle esigenze manifestate sia dai residenti che dai commercianti della zona, per un centro storico rinnovato e vivibile.