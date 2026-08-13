Un incendio ha devastato circa 40 metri quadrati del tetto di un'abitazione privata a Ponte Lambro, in provincia di Como, nella mattinata del 13 agosto 2026. Il rogo è stato innescato da un falò acceso in un giardino adiacente per lo smaltimento di fogliame e scarti vegetali. L'evento ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, con squadre provenienti dai distaccamenti di Erba e Canzo. Fortunatamente, nonostante i danni materiali, non si sono registrati feriti.

La dinamica dell'incendio ha visto le fiamme propagarsi con sorprendente rapidità dal punto di innesco.

Dopo aver completamente carbonizzato un pino ad alto fusto nelle vicinanze, il fuoco ha raggiunto il tetto del condominio, causando danni strutturali significativi alla copertura. Questo episodio evidenzia i seri pericoli e le potenziali conseguenze devastanti legate alla combustione di residui vegetali, specialmente in aree densamente abitate o con vegetazione rigogliosa.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'operazione di spegnimento ha visto impegnati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Erba e Canzo in un'azione complessa e coordinata. La natura del materiale combustibile, principalmente vegetale secco, ha contribuito a una diffusione estremamente rapida del fuoco, rendendo le fasi iniziali dell'intervento particolarmente critiche.

La professionalità e la prontezza delle squadre sono state determinanti per circoscrivere l'area interessata e prevenire che le fiamme si estendessero ulteriormente, scongiurando un'escalation del disastro.

Prevenzione e sicurezza a Ponte Lambro

Il comune di Ponte Lambro, caratterizzato da aree residenziali e ampi spazi verdi, vede nella gestione dei residui vegetali tramite falò una pratica diffusa. Tale abitudine comporta rischi elevati se non vengono adottate scrupolose misure di sicurezza. Le autorità locali hanno ribadito l'importanza di attenersi rigorosamente alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e di adottare comportamenti responsabili. La massima cautela è indispensabile per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, evitando il ripetersi di situazioni di grave pericolo.