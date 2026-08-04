Il porto di Fano è al centro di un importante piano di riqualificazione e potenziamento. Sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria per trecentomila euro, mirati a migliorare sicurezza, funzionalità e accessibilità dell'area portuale. Il sindaco Luca Serfilippi ha sottolineato come il porto torni "al centro degli investimenti della città", per una "prospettiva chiara" su servizi, sicurezza, pesca, turismo e qualità degli spazi pubblici.

Nuova concessione e sviluppo futuro

Gli uffici comunali stanno ultimando i dettagli per la gara della nuova concessione del porto turistico, dopo il fallimento della precedente gestione.

Il sindaco Serfilippi e l’assessore Gianluca Ilari puntano a selezionare un operatore con "solidità e competenze". Il futuro include, da settembre 2026, il cantiere per il nuovo ingresso della passeggiata del Lisippo. Affidati anche i lavori dell’ITI della Marineria, che prevedono il nuovo Museo della Marineria e la riqualificazione del percorso tra il sottopasso di via Nazario Sauro e il faro.

Il dragaggio: intervento strategico da 2,5 milioni

Un cruciale intervento di dragaggio da 2,5 milioni di euro è in partenza, frutto di una convenzione tra Regione Marche e Comune e finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione. Fondamentale per il rilancio del porto di Fano, prevede l'abbassamento dei fondali di circa un metro e la rimozione di 15.000 metri cubi di sedimenti, garantendo maggiore funzionalità e sicurezza allo scalo per imbarcazioni di maggior pescaggio e cantieri navali.

Rientra nella strategia regionale per lo sviluppo economico e occupazionale. I fondi, pluriennali, consentiranno il completamento entro il 2028. Si stanno valutando tecnologie innovative per il trattamento dei fanghi, per trasformarli in sabbia pulita per il ripascimento delle coste, promuovendo un'economia circolare e ottimizzando i costi.