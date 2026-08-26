Una fiaccolata di protesta e sensibilizzazione ha illuminato la sera del 25 agosto 2026 le strade di Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, uniti nel chiedere con forza la dichiarazione dello stato di emergenza e l'approvazione di una legge speciale per affrontare la crescente emergenza legata al bradisismo.

La manifestazione è stata una chiara espressione della preoccupazione che attanaglia la comunità locale, duramente colpita dagli eventi di sollevamento e abbassamento del suolo.

I partecipanti hanno percorso le vie principali della città, portando fiaccole e manifestando la necessità impellente di interventi urgenti. Il fenomeno del bradisismo ha infatti causato significativi danni a edifici e infrastrutture, compromettendo la sicurezza e la vivibilità del territorio.

La voce dei cittadini e le richieste alle istituzioni

Organizzata da comitati civici e associazioni locali, la fiaccolata ha voluto porre l'accento sull'urgenza di risposte concrete da parte delle autorità nazionali. I promotori hanno ribadito che la situazione nei Campi Flegrei richiede un'attenzione prioritaria e misure straordinarie. Presenti alla manifestazione, anche diversi amministratori locali che hanno sottolineato la necessità di una "particolare attenzione da parte dello Stato", evidenziando le gravi difficoltà che la popolazione sta affrontando a causa dei continui eventi sismici e dei rischi intrinseci al bradisismo.

Le richieste principali avanzate durante la serata sono chiare e dirette: la proclamazione dello stato di emergenza, che consentirebbe l'attivazione immediata di risorse e procedure straordinarie, e l'approvazione di una legge speciale. Quest'ultima è ritenuta fondamentale per garantire risorse economiche dedicate e strumenti normativi adeguati, indispensabili per la pianificazione e l'attuazione di interventi strutturali e di prevenzione a lungo termine.

Campi Flegrei: un territorio sotto la lente del bradisismo

L'area dei Campi Flegrei, situata nella provincia di Napoli, è un territorio geologicamente complesso, noto per la sua intensa attività vulcanica. Il bradisismo, un fenomeno di lento ma costante sollevamento o abbassamento del suolo, ne è una delle manifestazioni più evidenti e preoccupanti.

Negli ultimi mesi, questa attività ha registrato una recrudescenza, con un aumento dell'intensità e della frequenza degli eventi, che ha acuito i timori e reso palese l'urgenza di agire.

La comunità locale chiede con forza strumenti efficaci per gestire le conseguenze del bradisismo e per prevenire ulteriori danni. La richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza e di una legge speciale non è solo un'istanza burocratica, ma rappresenta la volontà di dotare il territorio di tutte le misure necessarie per la sicurezza della popolazione e la salvaguardia del patrimonio edilizio e infrastrutturale. Le istituzioni locali hanno assicurato il loro impegno a portare queste pressanti richieste all'attenzione del governo centrale, sperando in una risposta rapida e risolutiva.