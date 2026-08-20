Un incendio è divampato nella tarda mattinata a Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate, raggiungendo il Parco dei Dinosauri, un'attrazione turistica. Il rogo ha danneggiato una porzione del parco, in particolare staccionate e cartelli informativi per i visitatori.

Le sculture che riproducono i dinosauri non hanno subito danni diretti. Diversi turisti presenti sono stati prontamente allontanati in sicurezza dal personale del parco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e il sindaco Michele Merla, che ha contribuito alle operazioni di spegnimento.

Grazie al loro intervento coordinato, le fiamme sono state contenute e la situazione è stata riportata sotto controllo.

Intervento e sicurezza al Parco dei Dinosauri

L'incendio ha colpito prevalentemente strutture accessorie del parco, quali recinzioni e segnaletica, lasciando intatte le riproduzioni dei dinosauri. L'evacuazione dei turisti si è svolta senza conseguenze, a dimostrazione dell'efficacia delle procedure di sicurezza. Il sindaco Michele Merla ha collaborato attivamente alle operazioni di spegnimento con Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. L'azione congiunta ha permesso di circoscrivere l'incendio e dichiarare la situazione sotto controllo.

Il ruolo di Protezione Civile e Vigili del Fuoco

La Protezione Civile della Regione Puglia, in sinergia con i Vigili del Fuoco, è fondamentale nella gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi e di interfaccia. In circostanze analoghe, come l'incendio di Manaccora a Peschici nel luglio 2026, vengono mobilitate numerose unità operative, squadre di volontari e mezzi aerei per il contenimento delle fiamme e la messa in sicurezza delle aree colpite. La collaborazione tra enti locali, Protezione Civile e Vigili del Fuoco è essenziale per la sicurezza di cittadini e turisti e per mitigare i danni a strutture e ambiente.