Un'importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Cosenza ha portato alla scoperta e alla distruzione di una vasta piantagione di marijuana nel comune di Grisolia, in provincia di Cosenza. Il blitz, scattato a seguito di una segnalazione precisa proveniente dalla Sezione aerea di Lamezia Terme (Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia), ha permesso di individuare una coltivazione abilmente occultata tra la fitta vegetazione.

Durante l'intervento, sono state distrutte 44 piante di canapa indiana, mentre altre nove sono state prelevate per campionatura.

La piantagione, di difficile individuazione in una zona impervia e mimetizzata tra la vegetazione, eraorganizzata su numerosi filari. Era inoltre dotata di un sofisticato impianto di irrigazione autonomo, progettato per garantire una continuità produttiva e assicurare un flusso costante di stupefacente. L'altezza variabile delle piante, da circa 30 centimetri fino a circa 3 metri, indicava una coltivazione effettuata in periodi differenti, rivelando una pianificazione volta a ottenere raccolti scaglionati nel tempo. Si stima che il valore della droga, una volta immessa sul mercato illecito, avrebbe potuto generare profitti per oltre 200mila euro. L'operazione si è conclusa con una segnalazione a carico di ignoti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Paola.

Il contrasto alle coltivazioni illecite: un fenomeno persistente

Le azioni di contrasto alle piantagioni di marijuana rappresentano un pilastro fondamentale nella lotta alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti su tutto il territorio nazionale. Casi simili, talvolta di dimensioni ancora maggiori, sono stati registrati in altre regioni italiane; ad esempio, nell'Agrigentino, sono state scoperte piantagioni con oltre diecimila piante e un valore stimato di diversi milioni di euro. Queste complesse attività investigative richiedono spesso il coinvolgimento di diverse unità operative e l'impiego di tecnologie avanzate per l'individuazione delle coltivazioni nascoste, con l'obiettivo primario di sottrarre ingenti quantitativi di droga ai circuiti della criminalità organizzata e al mercato illecito.