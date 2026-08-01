Un uomo di 36 anni, residente a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Cremona con l'accusa di esercizio abusivo della professione. L'episodio è emerso a seguito di un controllo mirato all'interno di una palestra della cittadina dell'Alto Mantovano, dove il 36enne aveva allestito un vero e proprio studio per trattamenti fisioterapici, pur essendo sprovvisto delle qualifiche necessarie.

Durante l'ispezione condotta dai militari del NAS, è stato accertato che l'uomo eseguiva regolarmente prestazioni che rientrano nelle competenze esclusive dei fisioterapisti.

Tra le attività svolte, figurava anche l'utilizzo di apparecchiature specifiche per la tecarterapia, una pratica che richiede una profonda conoscenza e una specifica abilitazione professionale. Tuttavia, dagli accertamenti successivi, è emerso che il soggetto era in possesso unicamente di un diploma di massaggiatore, una qualifica che, sebbene riconosciuta, non gli conferiva l'autorizzazione a effettuare trattamenti di competenza specifica del fisioterapista, con potenziali rischi per la salute dei pazienti.

L'intervento dei NAS e la lotta all'abusivismo professionale

L'operazione condotta dai NAS di Cremona si inserisce in un più ampio contesto di vigilanza e contrasto all'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, un fenomeno che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza e la salute pubblica.

Questi controlli sono fondamentali per garantire che i servizi sanitari siano erogati esclusivamente da personale qualificato e legalmente abilitato, tutelando così i cittadini da pratiche scorrette e potenzialmente dannose.

Il territorio mantovano è stato recentemente teatro di analoghi interventi da parte dei Carabinieri del NAS. In un'altra significativa operazione, i militari avevano effettuato una verifica approfondita in uno studio dentistico situato a Roverbella. In quell'occasione, le indagini avevano portato alla denuncia di ben tre persone per esercizio abusivo della professione odontoiatrica in concorso. Tra i soggetti coinvolti figuravano un odontotecnico e un assistente alla poltrona, entrambi sorpresi a eseguire prestazioni mediche riservate ai dentisti, e il medico odontoiatra titolare dello studio, ritenuto responsabile di aver consentito tali attività illecite.

Il ruolo cruciale dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità

I NAS, acronimo di Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, rappresentano un'eccellenza nel panorama delle forze dell'ordine italiane, con un mandato specifico nella protezione della salute pubblica. Questi reparti specializzati operano con dedizione su tutto il territorio nazionale, svolgendo un'attività incessante di prevenzione e repressione delle violazioni in ambito sanitario. La loro azione si estende a un'ampia gamma di settori, includendo controlli rigorosi presso strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, laboratori di analisi, studi medici e odontoiatrici, nonché altre realtà del settore. L'obiettivo primario è verificare il rispetto scrupoloso delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e la regolarità delle abilitazioni professionali di tutti gli operatori, garantendo così la qualità e la sicurezza dei servizi offerti alla collettività.