Un temporale estivo ha interessato Firenze a mezzogiorno di lunedì 17 agosto 2026, portando una significativa interruzione della lunga e persistente ondata di caldo che aveva caratterizzato la città. L'evento atmosferico, inaspettato per l'orario, ha offerto una tregua immediata e tangibile dalle elevate temperature che avevano reso l'atmosfera opprimente. Conseguentemente, il bollettino del Ministero della Salute, valido per la giornata odierna e per domani, martedì 18 agosto, ha indicato il codice verde. Questo livello corrisponde a condizioni meteorologiche che non comportano rischi particolari per la salute della popolazione, segnando un momento di respiro per i residenti e i visitatori.

Tuttavia, questa fase di relativo benessere e sollievo sarà di breve durata. Già a partire da mercoledì 19 agosto, infatti, è previsto il ritorno del codice giallo, che segnala un'allerta per le alte temperature. La previsione specifica per mercoledì indica una temperatura massima percepita che raggiungerà i 36 gradi. Analizzando nel dettaglio le proiezioni termiche, per la giornata di domani, martedì 18 agosto, si prevedono 23 gradi alle ore 8 del mattino, che saliranno a 32 gradi nel primo pomeriggio, intorno alle 14, con una massima percepita di 34 gradi. Per mercoledì 19 agosto, invece, le temperature attese saranno di 24 gradi alle 8, 34 gradi alle 14, per poi toccare i 36 gradi di temperatura massima percepita.

Il ritorno dell'allerta caldo e le previsioni future

Il transito al codice verde aveva rappresentato una momentanea assenza di pericoli diretti per la salute pubblica legati all'eccessivo calore. Ciononostante, la situazione meteorologica è destinata a mutare rapidamente: a partire dal 19 agosto, come anticipato dalle autorità, verrà nuovamente emesso il codice giallo. Questo indica condizioni che richiedono particolare attenzione e cautela, a causa del sensibile incremento delle temperature percepite, che torneranno a farsi sentire con intensità.

Il sistema nazionale di allerta e la protezione della salute

Il Ministero della Salute svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio costante delle condizioni climatiche, pubblicando quotidianamente bollettini che classificano il livello di rischio per la salute della popolazione.

Il livello verde, come quello sperimentato in queste ore, indica l'assenza di rischi significativi. Al contrario, il codice giallo, che tornerà in vigore a Firenze, segnala condizioni che potrebbero comportare pericoli, in particolare per i soggetti più vulnerabili, quali anziani, bambini piccoli e individui con patologie preesistenti. Le autorità locali, inclusa l'amministrazione comunale di Firenze, utilizzano questi bollettini per informare tempestivamente la cittadinanza e fornire consigli utili su come affrontare al meglio le ondate di calore e prevenire disagi legati agli eventi meteorologici avversi.