Il Forte Manin di Venezia si prepara a riaprire al pubblico dopo decenni di chiusura, segnando la conclusione di un lungo e atteso percorso di recupero. I lavori, che hanno raggiunto l’80% di avanzamento, sono previsti terminare entro dicembre 2026. L'annuncio è giunto in occasione di un sopralluogo al cantiere, finanziato con 3 milioni di euro, che ha visto la partecipazione del sindaco Simone Venturini, dell’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Brunello e dei tecnici comunali.

Un elemento cruciale del progetto è il collegamento diretto tra Forte Manin e il vicino Parco San Giuliano.

Un nuovo ponte, installato un mese fa in sostituzione del precedente terrapieno, crea ora una connessione fluida tra il complesso fortilizio e il grande polmone verde cittadino, rendendo l'area più accessibile e integrata nel tessuto urbano di Venezia.

L'ultima fase dei lavori e la visione per il futuro

A partire da settembre, il cantiere entrerà nella sua fase conclusiva. Gli interventi previsti includono la realizzazione dei percorsi pedonali esterni in biostrasse, l'installazione del cancello di ingresso, il completamento dell'illuminazione esterna e della videosorveglianza, la posa dei pluviali mancanti e un mirato intervento sul reperto archeologico dell'antico forte francese. La programmazione conferma la chiusura delle opere entro la fine dell'anno.

Il sindaco Simone Venturini ha espresso una chiara visione per il futuro del sito, sottolineando l'importanza di restituire al Forte Manin una funzione attiva nella vita della comunità. “Il recupero fisico è solo il primo passo: vogliamo dare un’anima a questo luogo, Forte Manin deve tornare a essere uno spazio vissuto, non un contenitore vuoto”, ha dichiarato. Per concretizzare questa visione, è stato annunciato un concorso di idee che coinvolgerà attivamente cittadini e associazioni. L'obiettivo è costruire dal basso un programma ricco di cultura, iniziative ed eventi, sempre nel rispetto del valore storico e ambientale del sito e del contesto di San Giuliano.

Un progetto di rigenerazione urbana sostenibile

Il recupero di Forte Manin si inserisce pienamente tra i progetti di rigenerazione urbana promossi dal Comune di Venezia, con l'obiettivo primario di valorizzare il vasto patrimonio storico e architettonico della città. Il collegamento strategico con il Parco San Giuliano rappresenta un fattore chiave per incentivare la fruizione pubblica e l'integrazione del forte nel contesto urbano.

Il progetto non trascura la salvaguardia e la valorizzazione delle testimonianze storiche presenti nell'area, come il reperto dell'antico forte francese, e adotta soluzioni sostenibili per la creazione delle nuove infrastrutture e dei percorsi. Questo intervento riflette le strategie di valorizzazione del territorio e di sviluppo sostenibile sostenute dall'amministrazione comunale e da programmi di finanziamento pubblico.