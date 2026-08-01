Un forte terremoto di magnitudo 4.7 ha scosso i Campi Flegrei la sera del 31 luglio 2026, alle 19:46, provocando ventuno feriti, due dei quali in codice rosso. L'evento sismico, il più intenso registrato nell'area negli ultimi quarant'anni, ha causato numerosi crolli e danni strutturali a edifici. Ventidue famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni inagibili, mentre molte altre hanno trascorso la notte in strada, per timore di nuove scosse.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha monitorato l'evoluzione della situazione e gli sviluppi dell'Unità di crisi, convocata per coordinare gli interventi.

Il territorio flegreo è ancora interessato da un persistente sciame sismico, con almeno una trentina di repliche di varia intensità registrate. La stima dei danni è in corso, con la città di Pozzuoli che ha subito le conseguenze maggiori. A Pozzuoli, in via Pergolesi, il crollo di una porzione di muro da una palazzina ha causato la caduta di grosse pietre di tufo su alcune auto in sosta, senza provocare feriti. Diverse facciate di edifici presentano lesioni e, in città, è stata attivata la distribuzione di acqua e beni di prima necessità.

Le misure di emergenza e il coordinamento dei soccorsi

Per gestire l'emergenza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi.

L'Unità di Crisi, presieduta dal capo Dipartimento Fabio Ciciliano, ha allestito aree di accoglienza a Napoli e Pozzuoli per l'assistenza alla popolazione. La Capitaneria di Porto ha comunicato l'inagibilità della banchina del molo di Pozzuoli, con conseguente sospensione delle corse di traghetti e aliscafi verso le isole.

Il sisma ha causato anche il crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano, a Napoli, che ha provocato disagi all'alimentazione elettrica per circa centomila utenze. La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, inclusa la linea Alta Velocità, è stata sospesa per consentire le verifiche tecniche sulle infrastrutture. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha assicurato: «Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione e garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio».

I Campi Flegrei: un'area ad alta sorveglianza

I Campi Flegrei, vasta area vulcanica a ovest di Napoli, sono noti per la loro intensa attività sismica e vulcanica. La zona, che include comuni come Pozzuoli e ospita una numerosa popolazione, è costantemente sottoposta a monitoraggio da parte delle autorità per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali.