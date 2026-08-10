Un terremoto di magnitudo 6.7 ha scosso la Colombia il 10 agosto, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, situato nella regione nord-occidentale del Paese. La forte scossa, avvertita distintamente in un'ampia porzione del territorio colombiano, non ha causato, nelle prime ore, segnalazioni di vittime o danni significativi a edifici e infrastrutture. Il sisma è stato registrato a una profondità di 82 chilometri e la sua intensità è stata percepita in gran parte del territorio, inclusi importanti centri urbani come Bogotá, Antioquia, Cundinamarca e Meta.

Dettagli del sisma e prime reazioni

Il Servizio Geologico Colombiano ha registrato che l'evento sismico si è verificato intorno alle 7:30 del mattino, ora locale. Nonostante la notevole intensità del tremore, le prime ore successive al terremoto non hanno fatto registrare segnalazioni di vittime o danni strutturali a edifici e infrastrutture critiche. Questo dato iniziale ha contribuito a contenere l'allarme generale, sebbene la cautela rimanga alta. Le autorità locali e gli organismi di soccorso hanno prontamente attivato i protocolli di emergenza e prevenzione, avviando una serie di verifiche approfondite nelle aree potenzialmente più colpite.

Le verifiche in corso e le aree coinvolte

L'obiettivo primario delle operazioni è accertare con precisione l'entità di eventuali conseguenze che potrebbero non essere immediatamente evidenti.

È stato sottolineato che, pur non essendoci segnalazioni immediate, non si esclude la possibilità che danni o altre problematiche possano emergere nelle ore successive, man mano che le ispezioni procedono. La percezione del sisma si è estesa ben oltre il dipartimento del Chocó, raggiungendo, come già menzionato, aree densamente popolate e strategicamente importanti come Bogotá, la capitale, e i dipartimenti di Antioquia, Cundinamarca e Meta. Questa ampia diffusione della percezione del tremore ha richiesto un coordinamento esteso delle operazioni di verifica e assistenza su scala nazionale.

Contesto sismico e raccomandazioni alla popolazione

Il dipartimento del Chocó, dove si trova l'epicentro a San José del Palmar, è noto per essere una delle regioni colombiane con una maggiore attività sismica.

Questa caratteristica geologica rende la zona particolarmente vulnerabile a eventi di questa natura. Le autorità hanno quindi rivolto un appello alla popolazione, invitandola a mantenere la calma e a seguire scrupolosamente le indicazioni e le direttive fornite dai servizi di emergenza e protezione civile, al fine di garantire la sicurezza di tutti. La situazione rimane costantemente monitorata mentre le squadre di soccorso continuano le loro attività di valutazione sul campo.