La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo l'intera filiera dei carburanti negli ultimi cinque mesi, realizzando circa 4.800 interventi su tutto il territorio nazionale. Le operazioni hanno permesso il sequestro di 20.000 tonnellate di prodotti energetici e la denuncia di 265 persone alle autorità. L'azione si è concentrata in particolare sulle frodi legate alla dichiarazione dei prodotti, con numerosi casi di carburante falsamente etichettato come “olio lubrificante” per eludere le imposte.

I Nuclei di polizia economico-finanziaria di Udine e Verona hanno individuato due tank container provenienti dall’Europa dell’Est e diretti al Sud Italia.

Contenevano 64.000 litri di gasolio per autotrazione, dichiarati come “olio lubrificante”, in evasione d’imposta. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera filiera illecita. Il Gruppo Udine e le Compagnie di Tolmezzo e Tarvisio hanno sequestrato oltre 427.950 litri di idrocarburi. Accertato un consumo in frode di 1.216.500 litri di prodotti petroliferi, con un'evasione complessiva di accise per 1,1 milioni di euro e I.V.A. per 510 mila euro. I responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per “Sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.”

Controlli e irregolarità nel settore dei carburanti

Anche nella provincia di L’Aquila, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno condotto ispezioni sulla distribuzione e commercializzazione dei carburanti, con attenzione agli impianti di vendita al dettaglio.

È stata riscontrata una difformità tra i prezzi esposti sulla cartellonistica e quelli alla colonnina. In altri tre distributori, l'omessa comunicazione delle variazioni di prezzo tramite il portale “Osservaprezzi Carburanti” al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'attività ispettiva congiunta, in aderenza al protocollo d’intesa del 2023, ha verificato il rispetto degli obblighi normativi in materia di trasparenza, formazione e comunicazione dei prezzi al dettaglio dei carburanti per autotrazione. Sono state accertate la corretta esposizione dei prezzi ai consumatori e la corrispondenza tra i quantitativi di carburante erogati e quelli registrati. Parallelamente ai controlli documentali, verifiche strumentali hanno assicurato la corrispondenza tra i quantitativi indicati sui totalizzatori e quelli effettivamente dispensati.

Questa sinergia tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è essenziale per la tutela degli interessi finanziari nazionali e il corretto funzionamento del mercato.

Il ruolo della Guardia di Finanza per la legalità nel settore energetico

La Guardia di Finanza svolge un ruolo centrale nel contrasto alle frodi e nell’assicurare la legalità lungo l’intera filiera dei carburanti. Le attività di controllo sono rivolte a prevenzione e repressione delle irregolarità, con enfasi su trasparenza dei prezzi e lotta all’evasione fiscale. La collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rafforza il presidio di legalità e assicura equità nel mercato dei prodotti energetici, a tutela dei consumatori.