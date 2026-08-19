Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella, è intervenuto in merito all'annuncio del sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, riguardante il concerto della celebre artista Arisa che si terrà nella comunità. Galella ha formalmente dichiarato l'intenzione di chiedere al Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di sollecitare il Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, affinché si provveda a coprire le spese dell'evento attingendo a un Fondo interno specifico della Regione.

La proposta di Galella per il sostegno regionale

La proposta avanzata dal consigliere Galella prevede l'utilizzo del Fondo interno, istituito con precise finalità sociali e alimentato grazie a una donazione mensile di 600 euro da parte di ciascun consigliere regionale. L'obiettivo è finanziare integralmente tutte le voci di spesa relative all'organizzazione del concerto. Queste includono le spese accessorie, quelle puramente organizzative, i costi logistici e, aspetto fondamentale, quelli legati alla sicurezza dell'evento.

Galella ha rimarcato il ruolo e la responsabilità dell'Istituzione regionale in contesti di questo tipo, sottolineando che la Regione "ha il dovere di essere in prima linea quando si tratta di sostenere cause così nobili".

Ha evidenziato l'importanza di un intervento pubblico a supporto di iniziative di alto valore sociale e culturale.

Il concerto benefico di Arisa e la raccolta fondi

Il concerto di Arisa, artista di fama nazionale e "orgoglio della nostra terra" come l'ha definita Galella, si distingue per il suo carattere intrinsecamente benefico. L'artista ha infatti scelto di mettere a disposizione il proprio talento a titolo completamente gratuito, un gesto di grande generosità che il consigliere ha voluto pubblicamente elogiare. L'iniziativa ha come scopo primario quello di promuovere una raccolta fondi cruciale, interamente destinata a sostenere le cure della piccola Angela Lucia. La decisione di Arisa di esibirsi senza compenso è stata accolta con profondo apprezzamento da Galella, che ha ribadito la portata etica e sociale di tale scelta, ringraziando l'artista per il suo contributo disinteressato a una causa così importante.