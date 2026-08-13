Da venerdì 14 agosto, la galleria Madonna Alta, sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, tornerà a essere completamente percorribile durante le ore diurne. Si conclude così la fase dei lavori, avviata lo scorso 10 giugno, che aveva richiesto lo scambio di carreggiata diurno e notturno. L'intervento rientra in un più ampio programma di risanamento strutturale e ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza che interessa anche la galleria Pallotta.

I cantieri, attivi 24 ore su 24 dal 13 luglio con oltre 100 operai e tecnici su tre turni giornalieri, sette giorni su sette, hanno finora gestito il transito a doppio senso sulla carreggiata opposta.

Durante questa fase, erano state chiuse temporaneamente le rampe di ingresso di Madonna Alta (direzione Ponte San Giovanni) e Piscille (direzione Bettolle).

Nuova organizzazione per la galleria Madonna Alta

Dal 14 agosto, i lavori nella galleria Madonna Alta si svolgeranno esclusivamente di notte, dalle 21:00 alle 6:00. La carreggiata in direzione Ponte San Giovanni sarà chiusa e il traffico deviato sulla viabilità locale (uscita obbligatoria a Madonna Alta, rientro a San Faustino). L'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti ha sottolineato come "il ritorno alla percorribilità della galleria di Madonna Alta durante il giorno è un passaggio importante per la viabilità del raccordo", aggiungendo che la "nuova organizzazione del cantiere consente di proseguire con i lavori mantenendo la piena fruibilità della galleria nelle ore di maggiore traffico".

L'investimento per la galleria Madonna Alta, pari a 23,5 milioni di euro, prevede lavorazioni fino a fine ottobre, includendo risanamento della calotta, opere idrauliche e il rifacimento degli impianti tecnologici e di sicurezza (elettrico, illuminazione, antincendio, smaltimento acque e liquidi pericolosi), videosorveglianza, segnaletica luminosa, colonnine SOS e pannelli a messaggio variabile. Il monitoraggio è in tempo reale 24/7 dalla sala operativa Anas.

Interventi anche nella galleria Pallotta

Anche la galleria Pallotta, interessata da lavori di consolidamento strutturale con scambio di carreggiata diurno e notturno, vedrà una riorganizzazione. Dal 30 agosto, il cantiere sarà attivo solo di notte (21:00-6:00), con uscita obbligatoria a Piscille e rientro a Prepo.

Con un investimento di 52 milioni di euro, la galleria Pallotta sarà oggetto di risanamento strutturale, impermeabilizzazione, rivestimento interno prefabbricato e rifacimento degli impianti (elettrico, illuminazione, antincendio, ventilazione, smaltimento acque), oltre a compartimentazione e pressurizzazione dei bypass per le vie di fuga, videosorveglianza, segnaletica luminosa, colonnine SOS e pannelli a messaggio variabile, anch'essi monitorati in tempo reale dalla sala operativa Anas.

Tempistiche e obiettivi dei cantieri

La programmazione dei lavori mira a conciliare l'esigenza di intervenire sulle infrastrutture con quella di contenere i disagi per gli utenti. Il completamento dell'intervento generale per la galleria Madonna Alta è previsto entro fine 2026, mentre per la galleria Pallotta il termine è fissato entro il 2027, come stabilito dal Decreto legislativo 264/06. Si sta inoltre valutando di anticipare la riapertura della galleria Pallotta.