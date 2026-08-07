La strada provinciale 38 di Monte Pino, in Gallura, è stata ufficialmente riaperta il 7 agosto 2026, dopo tredici anni di chiusura. Causata dalla devastante alluvione del novembre 2013, che provocò gravi danni e isolamento per le comunità, l'interruzione si conclude oggi. L'inaugurazione, con autorità e cittadini, ha segnato la fine di questo difficile capitolo.

L'alluvione del 2013 aveva reso impraticabile la strada, costringendo residenti e pendolari a percorsi alternativi, più lunghi e disagevoli. I lavori di ricostruzione, avviati dopo anni di attese e rallentamenti, hanno permesso di ripristinare l'intero tratto stradale, fondamentale per i collegamenti tra Olbia e Tempio Pausania.

Riapertura e impatto sulla viabilità

La riapertura della provinciale 38 è un momento significativo per la Gallura, in particolare per Olbia e Tempio Pausania. L'opera ha riguardato la ricostruzione di ponti, il consolidamento di versanti e la messa in sicurezza del percorso, con l'obiettivo di prevenire nuovi danni da eventi meteorologici estremi. Le autorità hanno sottolineato l'importanza della strada per il tessuto economico e sociale del territorio, evidenziando come il ripristino dei collegamenti favorisca la ripresa delle attività e il ritorno alla normalità per le comunità locali.

Ruolo strategico e sviluppo del territorio

La strada provinciale 38 di Monte Pino collega Olbia e Tempio Pausania, centri della Gallura.

L'infrastruttura riveste un ruolo strategico per la mobilità locale, agevolando gli spostamenti di residenti, lavoratori e turisti. È una delle arterie principali della viabilità provinciale, fondamentale per il collegamento tra le aree interne e la costa nord-orientale della Sardegna. Il completamento e la riapertura rappresentano un passo importante per la sicurezza e lo sviluppo del territorio, restituendo piena funzionalità a un'infrastruttura chiave dopo oltre un decennio di attesa.