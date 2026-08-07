La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un vasto deposito contenente oltre 935mila giocattoli contraffatti. L'operazione, condotta in un capannone della zona industriale pratese, ha permesso di rinvenire una quantità considerevole di prodotti privi delle certificazioni di sicurezza previste dalla normativa europea, evidenziando un serio pericolo per i consumatori, in particolare i bambini.

L'intervento e i dettagli del sequestro

I giocattoli sequestrati, destinati al mercato nazionale, riportavano marchi contraffatti di note aziende del settore.

La merce era sprovvista delle indicazioni obbligatorie, come la fondamentale marcatura CE, che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza dell'Unione Europea, e le informazioni sul produttore. Questi elementi sono cruciali per garantire la sicurezza dei bambini e per consentire eventuali verifiche. Il deposito, individuato nell'area industriale di Prato, è stato scoperto grazie a un'attività di controllo e monitoraggio del territorio condotta dalle Fiamme Gialle, che ha permesso di intercettare questa filiera illegale.

Rischi per la salute e il contrasto alla contraffazione

La presenza di un così elevato numero di giocattoli non conformi rappresenta un grave rischio per la salute dei minori.

L'assenza delle certificazioni e delle informazioni essenziali impedisce qualsiasi verifica sulla qualità dei materiali impiegati, che potrebbero essere tossici o pericolosi, e sulla robustezza costruttiva, esponendo i bambini a potenziali pericoli come soffocamento o lesioni. L'operazione della Guardia di Finanza a Prato si inserisce nel più ampio e costante impegno nel contrasto alla contraffazione e nella tutela del consumatore, con un'attenzione prioritaria ai prodotti destinati all'infanzia. L'obiettivo è proteggere i cittadini da merci illegali e potenzialmente dannose, garantendo che solo prodotti sicuri e certificati raggiungano il mercato.