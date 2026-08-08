Nel cuore della provincia di Roma, in una cornice di profonda spiritualità e storia, si erge maestoso il Santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano. Questa basilica è riconosciuta come uno dei principali luoghi di culto mariano dell'intero territorio laziale, custode di una tradizione secolare di fede e speranza. Fin da tempi immemorabili, il santuario è divenuto un'indiscussa e costante meta di pellegrinaggi, attirando a sé innumerevoli fedeli. Essi giungono a Genazzano, animati da una particolare e sentita devozione, con il desiderio profondo di elevare le proprie preghiere e di rendere omaggio dinanzi alla sacra e venerata immagine della Madonna del Buon Consiglio, fonte di consolazione e intercessione per chiunque si avvicini con fede.

Storia, gestione e profonda venerazione del santuario

La gestione e la cura pastorale di questo sacro luogo sono affidate con dedizione agli Agostiniani, un ordine religioso che da secoli si impegna a preservarne l'eredità spirituale e ad accogliere i pellegrini. All'interno delle sue mura, il santuario custodisce gelosamente una celebre e preziosa immagine della Vergine Maria, la cui bellezza e significato spirituale la rendono oggetto di una profonda venerazione da parte di tutti i credenti. Nel corso dell'anno, un flusso continuo di numerosi pellegrini, provenienti da diverse regioni, visita assiduamente Genazzano. La loro presenza testimonia la forza ininterrotta della fede e il desiderio comune di partecipare alle solenni celebrazioni religiose.

Ogni visitatore giunge qui con la speranza di chiedere grazie e protezione alla Madonna del Buon Consiglio, confidando nella sua materna intercessione.

La solenne ricorrenza della Natività della Beata Vergine Maria

Tra le festività più significative e sentite dalla comunità locale di Genazzano e dai fedeli che frequentano il santuario, spicca la celebrazione della Natività della Beata Vergine Maria. Questa importante ricorrenza, che si festeggia tradizionalmente l'8 settembre di ogni anno, trasforma il santuario in un vibrante fulcro di fede e spiritualità. In questa occasione speciale, il sacro edificio diventa un vero e proprio centro di preghiera e di incontro per i devoti, che si riuniscono per condividere momenti di profonda spiritualità.

La partecipazione è ampia e sentita, con i fedeli che prendono parte attivamente alle solenni funzioni religiose e alle tradizionali manifestazioni di fede, espressione tangibile di una devozione che si rinnova di generazione in generazione.