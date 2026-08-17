La Procura di Genova ha avviato un'indagine approfondita in seguito al tragico decesso di un uomo di 76 anni. Il fatto è avvenuto lo scorso 14 agosto, durante un'operazione al polmone eseguita in endoscopia presso l'ospedale Villa Scassi del capoluogo ligure. La Pubblica Ministero Paola Calleri ha immediatamente aperto un fascicolo sul caso, disponendo l'acquisizione di tutta la documentazione medica pertinente e annunciando che nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sul corpo del paziente per chiarire le cause esatte della morte.

Dinamica dell'intervento e l'apertura dell'inchiesta

Una prima ricostruzione degli eventi suggerisce che durante l'intervento chirurgico si sarebbe verificata la rottura di un vaso sanguigno. Di fronte a questa complicanza, i chirurghi vascolari sono prontamente intervenuti nel tentativo di arginare la grave emorragia. Il paziente è stato sottoposto a trasfusione e, successivamente, trasferito nel reparto di Rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale medico, l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero in terapia intensiva. Sono stati gli anestesisti del reparto di Rianimazione a segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria, dando così il via ufficiale all'inchiesta.

L'Azienda ospedaliera metropolitana, in merito all'episodio, ha rilasciato una dichiarazione, affermando di essere «a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosi dell'operato della giustizia».

Questa presa di posizione sottolinea la volontà di collaborare pienamente con gli inquirenti per fare piena luce sulla vicenda che ha portato al decesso del settantaseienne.

Un precedente simile e il ruolo dell'ospedale Villa Scassi

Il caso del 14 agosto non è isolato nel contesto sanitario genovese. Già all'inizio dello stesso mese, un episodio analogo aveva scosso l'opinione pubblica: una donna di 60 anni era morta all'ospedale San Martino durante una biopsia al polmone. Anche in quella circostanza, la paziente aveva subito una fatale emorragia dopo l'inserimento dell'ago per il prelievo di tessuto. La Pubblica Ministero Valentina Grosso aveva aperto un'indagine, come atto dovuto, coinvolgendo il primario e uno specializzando del reparto.

L'ospedale Villa Scassi, teatro del recente decesso, rappresenta una struttura sanitaria di primaria importanza per la città di Genova e fa parte integrante dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure. L'ospedale offre un'ampia gamma di servizi essenziali, tra cui un pronto soccorso attivo, reparti di degenza e numerose specialità mediche e chirurgiche. La struttura è quotidianamente impegnata nella gestione di casi complessi e di emergenza, come quelli che hanno purtroppo portato ai recenti e tragici eventi.