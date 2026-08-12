La gip del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari per Giuseppe Campagna, 73enne di Coassolo Torinese indagato per tentato omicidio.

L'uomo è accusato di aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti l'8 agosto scorso a Lanzo Torinese, ferendo quattro persone.

La decisione del giudice

Il provvedimento è arrivato al termine dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio di garanzia. La gip ha accolto la richiesta della Procura, che aveva già disposto per Campagna gli arresti domiciliari subito dopo i fatti.

Il 73enne resta quindi sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari mentre proseguono gli accertamenti sull'accaduto.