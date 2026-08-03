Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha compiuto una visita a Pozzuoli, modificando il suo itinerario in Campania per recarsi personalmente all'Anfiteatro Flavio. L'obiettivo era verificare lo stato dei luoghi e del patrimonio culturale dopo i recenti episodi di bradisismo che hanno interessato l'area dei Campi Flegrei. Durante la sua presenza, il ministro ha rassicurato la popolazione, affermando che non sono stati rilevati gravi danni alle strutture archeologiche e che la situazione è "sotto controllo, anche se dobbiamo misurarla". Ha inoltre sottolineato l'importanza cruciale di mantenere alta la vigilanza, la presenza istituzionale e la tutela a favore della comunità locale colpita dal fenomeno geologico.

Le dichiarazioni di Giuli sono proseguite al Parco archeologico di Pompei, in occasione della presentazione del Canone di Policleto. Qui, il ministro ha ribadito l'impegno del governo, affermando: "Le promesse, in genere, si mantengono prima di farle quando si fa politica e io sono qui a dimostrazione che il governo non si nasconde". Ha evidenziato la necessità di fornire risposte immediate ai cittadini esasperati, assicurando che le procedure per gli interventi di somma urgenza sono già state attivate. Il ministro ha specificato che il patrimonio culturale è oggetto di costante monitoraggio e che i piccoli crolli registrati non hanno compromesso in modo grave le strutture. Molte opere sono già protette e in fase avanzata di consolidamento.

È stata inoltre annunciata l'istituzione di un tavolo dedicato per affrontare la questione in modo strutturato e approfondito.

Pozzuoli: tra bradisismo e ambizioni culturali

La città di Pozzuoli, da sempre caratterizzata dalla convivenza con il bradisismo, ha recentemente avanzato la propria candidatura a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2028. Il dossier, intitolato “La Città delle Fragilità creative”, è stato ufficialmente inviato al Ministero della Cultura. Questa iniziativa ambiziosa propone di trasformare la condizione di vulnerabilità geologica in una preziosa risorsa culturale e sociale, offrendo una prospettiva unica sulla resilienza e l'innovazione. Il progetto è fortemente sostenuto dal sindaco Luigi Manzoni ed è stato ideato da Paolo Lubrano.

Coinvolge attivamente un ampio network di artisti internazionali e numerose istituzioni scientifiche e culturali di rilievo, tra cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, testimoniando un approccio interdisciplinare e collaborativo.

Un modello di resilienza e partecipazione

L’esperienza plurimillenaria di Pozzuoli con il bradisismo ha favorito lo sviluppo di un modello distintivo di partecipazione pubblica e produzione artistica. Questo approccio mira non solo a rafforzare il senso di appartenenza della comunità, ma anche a promuovere nuove e dinamiche forme di cittadinanza culturale. Il progetto integra armoniosamente il ricco patrimonio archeologico della città con i quartieri nati dalle ricostruzioni post-crisi degli anni Ottanta, trasformando l'intero territorio in un laboratorio diffuso.

L'obiettivo è lasciare un'eredità duratura di conoscenze, relazioni e spazi condivisi. In questo contesto, il monitoraggio costante delle strutture storiche e l'implementazione degli interventi urgenti, come sottolineato dal ministro Giuli, rappresentano una priorità assoluta per la salvaguardia sia del patrimonio culturale che della sicurezza della popolazione locale, dimostrando un impegno congiunto per il futuro della città.