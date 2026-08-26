Il Pubblico Ministero di Milano, Paolo Storari, ha ribadito la sua ferma opposizione alla revoca del controllo giudiziario imposto a febbraio 2026 su Foodinho–Glovo. Nel suo parere, reso noto il 18 agosto e riportato il 26 agosto 2026, il PM ha sottolineato che i rider della piattaforma continuano a essere sottopagati, nonostante le recenti modifiche introdotte dall'azienda, evidenziando una persistente situazione di illegalità nella gestione dei loro compensi.

Le misure adottate da Foodinho–Glovo, che includevano un aumento del compenso minimo a 3 euro per consegna e a 14 euro lordi all’ora, sono state definite dal PM come “fittizie”.

La ragione principale risiede nel fatto che circa il 30% del tempo lavorato dai rider non viene retribuito. Il sistema di calcolo dei compensi, basato su un algoritmo, considera esclusivamente il “tempo effettivo calmierato”, ovvero il tempo strettamente impiegato per l'esecuzione della singola consegna. Questo approccio esclude sistematicamente il periodo di attesa e quello di “messa a disposizione delle energie lavorative”, un aspetto cruciale per la retribuzione complessiva. Storari ha criticato aspramente questo modello algoritmico, definendolo “completamente opaco”.

Le gravi violazioni e le richieste della Procura

La Procura di Milano ha presentato dati allarmanti, basandosi su informazioni fornite dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel solo mese di giugno, sono state calcolate oltre 342.000 ore non retribuite, distribuite tra più di 26.000 rider. Questo si traduce in una media di circa 13 ore non pagate per ciascun lavoratore. Inoltre, per oltre la metà dei rider, i compensi percepiti a giugno sono risultati inferiori al minimo orario promesso. Di fronte a questa situazione, il PM ha richiesto al giudice per le indagini preliminari un intervento immediato per far cessare l'illegalità, attraverso l’amministratore giudiziario. La richiesta specifica è che le retribuzioni future tengano conto del tempo effettivo prestato, includendo esplicitamente il periodo tra la conclusione di una consegna e l'accettazione della successiva.

Inquadramento dei rider e altre irregolarità

Un punto fondamentale sollevato dal PM Storari riguarda l'inquadramento contrattuale dei rider. Richiamando le nuove disposizioni di un decreto del governo Meloni, il PM ha argomentato che i rider dovrebbero essere considerati lavoratori subordinati, e non autonomi, data la chiara sussistenza di poteri di direzione e controllo sull'attività che essi svolgono. Oltre alle problematiche retributive, la Procura ha denunciato una massiccia evasione contributiva, stimata in oltre 38 milioni di euro non versati tra il 2022 e il 2024. A ciò si aggiungono gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, completando un quadro di irregolarità che richiede un'azione decisa per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Il PM ha concluso ribadendo che gli incrementi salariali introdotti da Foodinho-Glovo non affrontano la radice del problema, ovvero il mancato pagamento di una parte significativa delle ore lavorate, e ha enfatizzato l'urgenza di un'azione per garantire la piena tutela dei diritti dei rider.