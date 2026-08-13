La deputata e segretaria provinciale di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni, insieme al capogruppo di FdI nel Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Claudio Giacomelli, ha diffuso il 13 agosto 2026 una nota congiunta che riafferma la centralità di Trieste nella gestione dei flussi migratori. I due esponenti hanno chiarito che l'inserimento di Trieste tra le zone di transito e di frontiera, cruciale per il presidio della legalità e la tutela dei confini nazionali, è una realtà ben definita e consolidata. Tale status è sancito fin dall'articolo 2 del Decreto ministeriale del 5 agosto 2019, evidenziando come la provincia di Trieste abbia da anni una vocazione strategica quale area ad alto presidio lungo la rotta balcanica.

La nota ha espresso un sentito ringraziamento al Governo Meloni per la prontezza e l'efficacia della risposta alle esigenze di sicurezza manifestate da Trieste e dall'intero Friuli Venezia Giulia. Questo intervento governativo si è reso particolarmente necessario a fronte di recenti pronunciamenti giudiziari a Trieste, che avevano accolto i ricorsi di alcuni migranti e dichiarato inappellabili determinate procedure accelerate di frontiera. Matteoni e Giacomelli hanno sottolineato che la reazione del Governo Meloni e del Ministero dell'Interno è stata «immediata, puntuale e risolutiva». In tal senso, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha emanato il Decreto 21 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2026, che non solo inserisce ma conferma espressamente Trieste nell'elenco ufficiale delle zone di transito e di frontiera, chiudendo così ogni potenziale vuoto di interpretazione normativa.

Piena Copertura Giuridica per le Procedure Accelerate

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto, le autorità preposte e la Commissione territoriale dispongono ora della piena copertura giuridica necessaria per applicare le procedure accelerate. Questo include l'esame rapido delle domande considerate manifestamente infondate e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di rimpatrio per coloro che fanno ingresso irregolare nel territorio nazionale. Matteoni e Giacomelli hanno concluso la loro dichiarazione affermando con forza che «la continuità dell'azione dello Stato viene completamente blindata», ribadendo l'impegno incondizionato a non «mollare di un centimetro» sulla sicurezza del territorio e sulla imprescindibile tutela dei confini nazionali.

Intensificazione dei Controlli e Dati Operativi

L'efficacia delle misure di presidio e controllo lungo le frontiere è confermata dai dati operativi relativi al periodo dal 1° gennaio al 22 luglio 2026. Nelle aree di confine del Friuli Venezia Giulia, specificamente a Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli e Tarvisio, il ripristino dei controlli di frontiera ha portato all'arresto di 128 persone. Di queste, 40 sono state fermate per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel medesimo periodo, sono stati rintracciati 2.073 stranieri in posizione irregolare e 750 persone sono state respinte. L'attività di controllo ha coinvolto l'identificazione di 242.111 persone e il controllo approfondito di 106.324 veicoli, numeri che testimoniano l'intensità e la continuità delle operazioni di presidio e controllo, in piena coerenza con le disposizioni normative e le recenti direttive governative in materia di sicurezza dei confini e gestione dei flussi migratori.