Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, dove un operaio di 69 anni è precipitato dal tetto di un capannone. L'uomo si trovava sulla copertura della struttura per svolgere mansioni lavorative quando un improvviso cedimento ha causato la sua caduta. L'episodio ha immediatamente allertato i soccorsi, data la dinamica e l'età del lavoratore coinvolto.

Il personale del 118 è giunto rapidamente sul posto, prestando le prime cure all'operaio. Data la serietà delle lesioni riportate, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo d'urgenza all'ospedale di Padova.

Qui, i medici hanno riscontrato condizioni estremamente gravi, rendendo necessaria la prognosi riservata. La situazione clinica del 69enne è costantemente monitorata, in attesa di sviluppi.

Indagini e verifiche sulla sicurezza

Per fare luce sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri. Presenti le pattuglie dell'aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittadella e della Stazione di Tombolo, che hanno avviato i rilievi del caso. Al loro fianco, il personale dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) ha iniziato le proprie indagini. L'obiettivo primario è verificare il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, un aspetto cruciale per prevenire simili tragedie.

Lo Spisal, come ente preposto, svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questo organismo è incaricato di vigilare sul corretto adempimento delle norme di sicurezza all'interno di cantieri e ambienti lavorativi. Le sue attività includono ispezioni e controlli mirati a prevenire incidenti, esaminando attentamente le condizioni strutturali delle aree di lavoro, le procedure operative adottate e l'efficacia delle misure di prevenzione messe in atto dalle aziende. L'intervento dello Spisal in questo contesto è quindi essenziale per garantire che ogni aspetto legato alla sicurezza sia stato osservato.