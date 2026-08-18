La Guardia Costiera ha assicurato un Ferragosto sicuro sul litorale piceno, con 1.500 controlli dall'inizio stagione e oltre 70 militari impiegati nel weekend di Ferragosto. L'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026", coordinata dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto con gli Uffici Marittimi di Porto San Giorgio e Cupra Marittima, ha interessato 51 chilometri di costa tra Ascoli Piceno e Fermo. Obiettivo: tutelare vita umana in mare, sicurezza attività e ambiente.

Irregolarità e interventi

L'attività preventiva ha rilevato diverse irregolarità: transito/ormeggio unità da diporto in zone vietate, assenza dotazioni di sicurezza e documentazione obbligatoria a bordo.

Negli stabilimenti balneari, riscontrate carenze in presidi e dotazioni di primo soccorso, e in alcuni casi assenza ingiustificata di personale di salvataggio. Controlli su pattini, canoe e piccoli natanti lasciati senza autorizzazione sulle spiagge libere hanno ripristinato la piena fruibilità degli arenili. Verifiche anche su filiera della pesca e pescato per tutelare consumatori e garantire rispetto norme.

"Mare e Laghi Sicuri 2026": il dispositivo operativo

L'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026", avviata il 16 giugno, proseguirà fino al 20 settembre. Il dispositivo della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto impiega il 70% del personale in attività esterne, con cinque mezzi nautici.

Complessivamente, 110 unità tra uomini e donne sono coinvolte in vigilanza e prevenzione. La giurisdizione copre dieci Comuni tra le province di Ascoli Piceno e Fermo: San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano, Campofilone, Altidona, Pedaso, Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

La presenza capillare della Guardia Costiera nel weekend di Ferragosto ha evitato incidenti. Il personale, formato in procedure di primo soccorso e con prove di nuoto superate, garantisce prontezza di intervento. I controlli proseguiranno per tutta la stagione balneare, mantenendo alta l'attenzione su sicurezza bagnanti e conformità stabilimenti.