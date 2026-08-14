La Guardia Costiera ha intensificato le proprie attività di controllo lungo il litorale marchigiano nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026", avviata a metà giugno. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti. Dal 15 giugno, la Direzione Marittima delle Marche impiega quotidianamente circa 80 militari, operativi sia in mare che a terra, per monitorare e intervenire lungo la costa, assicurando una presenza costante sul territorio.

Il bilancio parziale dell'operazione registra un totale di 7.757 controlli effettuati, di cui 1.417 in mare e 6.340 a terra.

Sono stati accertati 171 illeciti, principalmente legati al demanio marittimo, all’ordinanza sulla sicurezza balneare, alla navigazione da diporto e alla tutela dei consumatori. Sul fronte della nautica da diporto, 249 "Bollini Blu" sono stati assegnati alle imbarcazioni che hanno dimostrato piena conformità con le normative vigenti.

Interventi di Soccorso e Gestione delle Emergenze

Le sale operative della Guardia Costiera hanno gestito con prontezza diverse emergenze, tra cui imbarcazioni con motori in avaria al largo, gommoni alla deriva con famiglie in difficoltà e bagnanti colti da malore in acqua. Complessivamente, sono state soccorse 73 persone e assistite 15 unità in difficoltà, spesso a causa di improvvise avarie ai motori o di una sottovalutazione delle condizioni meteomarine da parte dei diportisti.

Non sono mancati, purtroppo, episodi di malore sulle spiagge e in acqua, alcuni dei quali hanno avuto conseguenze gravi, a riprova dell'importanza della vigilanza costante.

Rafforzamento dei Controlli per Ferragosto

In vista del prossimo weekend di Ferragosto, quando si prevede un picco significativo di presenze lungo l'intera costa marchigiana, la Guardia Costiera ha annunciato un ulteriore rafforzamento del proprio dispositivo di controllo. Nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto, saranno impiegate ben 20 unità navali, affiancate da numerose pattuglie a terra, per garantire una maggiore copertura e una tempestività negli interventi. L'obiettivo primario di queste misure rimane la prevenzione, un principio promosso attivamente anche attraverso la diffusione dei decaloghi di comportamento, strumenti essenziali predisposti dall’Autorità Marittima per informare e sensibilizzare il pubblico.