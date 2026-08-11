Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Enna hanno recuperato un prezioso documento storico risalente alla fine del 1800: un'antica mappa del Catasto urbano del comune di Nicosia. L'operazione, scaturita dalla denuncia di un cittadino privato, ha permesso di avviare approfonditi accertamenti da parte delle autorità competenti, culminati nel sequestro e nell'affidamento del bene all'Archivio di Stato di Enna.

La cartografia, una stampa originale datata 1874, come confermato dall'analisi tecnica di esperti, è stata rinvenuta all'interno dello studio di un professionista.

Le indagini investigative hanno non solo certificato l'autenticità del documento, ma hanno anche svelato la sua complessa storia: la mappa era stata trafugata anni prima da ignoti dall'Ufficio delle imposte dirette di Nicosia.

Successivamente al furto, il prezioso reperto era entrato nella disponibilità del titolare dello studio professionale e di un suo collega, nel frattempo deceduto. Tuttavia, durante gli accertamenti, non è stato possibile dimostrare un lecito possesso o un valido titolo di acquisizione del documento da parte dei soggetti coinvolti, evidenziando una situazione di detenzione irregolare.

Le indagini e il sequestro del documento storico

Gli accertamenti, condotti con il supporto di specialisti, hanno ulteriormente rafforzato la certezza sull'originalità e la provenienza storica della mappa.

Su disposizione della Procura di Enna, il documento è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Il titolare dello studio professionale è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di occultamento di atti veri, un'accusa che sottolinea la gravità della condotta.

Considerato il suo eccezionale valore storico e culturale per il territorio, il documento è stato consegnato all'Archivio di Stato di Enna, istituzione diretta da Giuliana Ferrara. L'Archivio, in quanto ente statale preposto alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio documentario, garantirà ora la salvaguardia della mappa, rendendola disponibile per la consultazione da parte di studiosi e cittadini, e contribuendo così a preservare la memoria storica del territorio ennese.