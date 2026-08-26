La Guardia di Finanza ha tratto in salvo un uomo di circa 40 anni nel Canale di Sicilia, la cui imbarcazione era stata distrutta da un incendio la notte scorsa. L'operazione di soccorso ha visto l'intervento tempestivo del reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle.

Durante un servizio di pattugliamento aeronavale, l’equipaggio di un elicottero delle Fiamme Gialle ha individuato un’imbarcazione in fiamme a oltre 25 miglia nautiche da Marsala. Gli operatori hanno assistito a una potente deflagrazione che, in pochi minuti, ha ridotto il natante a un relitto fumante, avvistando il naufrago nelle immediate vicinanze.

Le fasi del salvataggio coordinato

L’elicottero delle Fiamme Gialle ha prontamente lanciato l'emergenza. Grazie al coordinamento dell’Autorità marittima di Palermo, un Motor Yacht in navigazione è stato indirizzato sull’area. L’aeromobile ha facilitato il primo recupero, illuminando la zona e mantenendo il contatto visivo con il naufrago.

Successivamente, il Guardacoste 119 'Vitali', unità d’altura della Guardia di Finanza, ha preso a bordo l’uomo, trovato ustionato e in stato di shock, rendendo necessario un immediato trasferimento a terra per le cure.

Assistenza sanitaria e contesto operativo

A Trapani, la Guardia di Finanza ha affidato l’uomo ferito al personale sanitario presente in banchina.

L'intervento si inserisce nelle attività di pattugliamento e soccorso che le Fiamme Gialle svolgono nel Canale di Sicilia, area marittima con traffici intensi e condizioni operative complesse.

In casi analoghi, come quello al largo di Noto, Guardia di Finanza e Guardia Costiera sono intervenute con motovedette per soccorrere diportisti coinvolti in incendi, assicurando recupero e cure mediche.

Il ruolo della Guardia di Finanza nella sicurezza marittima

La Guardia di Finanza svolge funzioni di polizia economico-finanziaria e di sicurezza in mare, con compiti che includono il controllo dei traffici illeciti, la vigilanza delle frontiere marittime e la tutela della vita umana in mare. Il reparto operativo aeronavale, con elicotteri e unità navali, assicura interventi tempestivi in emergenze come incendi a bordo di imbarcazioni o naufragi, coordinando i salvataggi con altre autorità.