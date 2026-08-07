Un guasto significativo a una tubatura idrica ha interessato il cuore di Genova, precisamente l'area tra piazza Piccapietra e la galleria Mazzini. L'episodio ha richiesto l'intervento immediato della polizia locale e dei tecnici di Ireti, giunti sul posto per gestire l'emergenza e avviare le riparazioni.

Per consentire i lavori e garantire la sicurezza, è stata disposta la chiusura dell'accesso al parcheggio della zona. Contestualmente, la fornitura idrica è stata interrotta per diverse utenze. Si stima che circa una decina di vie siano state interessate dal disservizio, un'area caratterizzata dalla prevalenza di uffici e negozi, con conseguenti disagi per attività commerciali e residenti.

Al fine di mitigare gli inconvenienti, è stata prontamente predisposta un'autobotte. Il mezzo è stato posizionato in piazza Galeazzo Alessi, dove rimarrà a disposizione degli utenti privati dell'acqua fino al termine delle operazioni. Le squadre di Ireti sono impegnate nel ripristino e si prevede che i lavori di riparazione possano concludersi entro la serata odierna, permettendo il graduale ritorno alla normalità.

L'intervento e le zone colpite

L'interruzione della fornitura idrica ha coinvolto principalmente le vie del centro cittadino, un'area ad alta densità di attività commerciali e uffici. La chiusura dell'accesso al parcheggio ha comportato ulteriori disagi alla circolazione locale e alla mobilità.

L'autobotte in piazza Galeazzo Alessi rappresenta una misura temporanea essenziale per garantire l'approvvigionamento idrico ai cittadini e alle attività fino al completo ripristino del servizio.

La gestione delle emergenze idriche

Ireti, in quanto società responsabile della gestione e manutenzione delle reti idriche nel territorio comunale di Genova, ha la competenza per gli interventi di riparazione e la gestione delle emergenze relative alle condotte. In situazioni di guasti rilevanti, come quello verificatosi nel centro, la società si attiva per predisporre servizi sostitutivi, quali le autobotti, e per comunicare le tempistiche previste per il ripristino completo, assicurando trasparenza e supporto alla comunità.