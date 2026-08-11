Il governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha accusato i ribelli sciiti Houthi, appoggiati dall'Iran, di essere responsabili di un attacco avvenuto nel Mar Rosso contro una nave mercantile battente bandiera liberiana. L'episodio, che ha causato la morte di quattro marittimi, si è verificato nello stretto di Bab el-Mandeb, cruciale rotta marittima internazionale.

Le autorità yemenite hanno confermato il decesso di quattro marittimi: tre pakistani e un indonesiano. Un rapporto iniziale aveva indicato due vittime. L'attacco è stato condotto con tre missili balistici contro la nave commerciale yemenita, come dichiarato dal Ministero dei Trasporti del governo riconosciuto a livello internazionale.

Le vittime e l'escalation del conflitto

Le quattro vittime (tre pakistani e un indonesiano) rappresentano i primi decessi noti tra gli equipaggi delle navi commerciali colpite dagli Houthi nell'attuale escalation del conflitto. L'attacco si inserisce in una serie di operazioni militari che hanno interessato la città portuale di Mokha, controllata dal governo, e altre aree yemenite.

L'offensiva degli Houthi è considerata un'escalation contro le forze governative, le infrastrutture petrolifere e le rotte marittime strategiche saudite. L'incidente nello stretto di Bab el-Mandeb ha riacceso il dibattito internazionale sulla sicurezza della navigazione in una delle vie di transito più vitali per il commercio globale.

La rilevanza strategica di Bab el-Mandeb

Lo stretto di Bab el-Mandeb, che congiunge il Mar Rosso al Golfo di Aden, è un crocevia strategico per il traffico marittimo tra Europa, Asia e Africa. La sua importanza è cruciale per le esportazioni di petrolio e merci; per l'Arabia Saudita, questa rotta costituisce un'alternativa fondamentale per il trasporto del greggio, data la chiusura dello stretto di Hormuz.

La crescente instabilità, alimentata dai ripetuti attacchi alle navi commerciali, ha sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e le potenziali ripercussioni sul commercio internazionale. Il controllo dello stretto riveste una rilevanza strategica per autorità yemenite, ribelli Houthi e attori internazionali coinvolti nell'area.