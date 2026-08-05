I ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato di aver colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale. L'attacco, avvenuto il 5 agosto 2026 al largo della costa di Yanbu, ha avuto come bersaglio la nave 'Wafa', che è stata raggiunta da diversi missili balistici. Questo episodio si inserisce nel contesto del blocco marittimo dichiarato dagli Houthi contro l'Arabia Saudita, iniziato il 22 luglio.

Il portavoce militare Houthi, Yahya Saree, ha rivendicato l'azione attraverso una dichiarazione video, specificando che la 'Wafa' è stata "colpita con successo".

L'attacco alla petroliera 'Wafa' rappresenta l'ottava nave presa di mira dal gruppo dall'inizio del blocco, un'escalation che riflette le crescenti tensioni regionali e il loro impatto sul traffico marittimo commerciale nel Mar Rosso.

L'attacco alla petroliera 'Wafa' e la strategia Houthi

La petroliera 'Wafa' è stata bersaglio dell'operazione Houthi al largo di Yanbu, una località strategica che ospita uno dei principali porti sauditi sul Mar Rosso. L'uso di missili balistici nell'attacco, come dichiarato da Yahya Saree, sottolinea la capacità e la determinazione del gruppo. Questa azione non è isolata, ma si inserisce in una serie di operazioni condotte contro le navi saudite, con l'obiettivo dichiarato di mantenere e rafforzare il blocco marittimo.

La continuità degli attacchi da parte degli Houthi evidenzia la loro strategia di pressione sul traffico navale, sia saudita che internazionale. Dal 22 luglio, data di inizio del blocco, il gruppo ha rivendicato il coinvolgimento di otto imbarcazioni, segnalando una persistente minaccia alla sicurezza della navigazione nella regione.

Impatto sull'instabilità regionale e la sicurezza marittima

Gli attacchi alle navi nel Mar Rosso contribuiscono a un quadro di più ampia instabilità che si estende a rotte marittime di vitale importanza, inclusi lo Stretto di Hormuz. I ribelli Houthi hanno dimostrato una propensione a colpire ripetutamente navi commerciali, generando un elevato rischio per il traffico marittimo internazionale e per le catene di approvvigionamento globali.

A conferma di questa pericolosità, un recente episodio ha visto l'affondamento di una nave commerciale battente bandiera indiana al largo dello Yemen, a seguito dell'impatto con un'imbarcazione esplosiva. Fortunatamente, l'equipaggio è stato tratto in salvo. Queste dinamiche nel Mar Rosso e nelle aree adiacenti hanno innescato un rafforzamento delle misure di sicurezza e l'intensificarsi di negoziati a livello internazionale, mirati a salvaguardare la protezione delle essenziali rotte commerciali. Il protrarsi del blocco e la frequenza degli attacchi alle navi continuano a esercitare una significativa influenza sul traffico petrolifero e commerciale dell'intera regione.